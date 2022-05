In welchen Kitas in Plüderhausen am Donnerstag (12.05.) gestreikt wird

Die Verhandlungen zwischen den Dienstleistungsgewerkschaften und den kommunalen Arbeitgebern gehen kommende Woche in die dritte Runde.

Verdi will vorab seinen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen noch einmal Nachdruck verleihen und hat am Donnerstag zu Warnstreiks in den kommunalen Kindertagesstätten aufgerufen.

Zwei Einrichtungen sind geschlossen

Dem Aufruf werden auch in den Plüderhäuser Einrichtungen Erzieherinnen und Erzieher folgen, wie die Gemeinde auf unsere Nachfrage hin mitteilt. Das Kinderhaus Goldacker wird am Donnerstag bestreikt und ist daher komplett geschlossen. Auch der Waldkindergarten in Plüderhausen ist am Donnerstag nicht geöffnet.

Alle anderen Kitas sind von dem Streik nicht betroffen.