Auf was sind Sie stolz? Welches Produkt geht immer? Gibt es für Jugendliche auch etwas zu kaufen? Und wie kamen Sie eigentlich zu dem Laden? Mit Fragen wie diesen sind Mädchen und Jungen aus Plüderhausen in diesem Jahr losgezogen und haben Einzelhändler in der Gemeinde getroffen.

Acht Jugendliche haben 16 Einzelhändler vorgestellt

In ganzseitigen Porträts wurden 16 Ladenbesitzer im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Gemeinde von insgesamt acht Jugendlichen vorgestellt.