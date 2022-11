Kaputte Heizung im Rathaus Plüderhausen: Gemeinderat findet endlich eine Lösung

Seit mehreren Jahren diskutiert der Plüderhäuser Gemeinderat immer wieder darüber, wie das Rathaus, das Feuerwehrgerätehaus und die Schlossgartenschule in Zukunft beheizt werden sollen. Ein 2021 beschlossenes Blockheizkraftwerk wurde doch nicht umgesetzt, die Heizungen in der Schlossgartenschule und im Rathaus fielen in den Wintermonaten aber wiederholt aus. Nun konnte endlich eine Lösung gefunden werden.

Die Heizungsanlage, die das Rathaus und das Feuerwehrhaus warm halten soll, muss unbedingt ausgetauscht werden. Ein Gaskessel kann dort bestehen bleiben, da er sich noch in einem guten Zustand befindet. Der andere Gaskessel ist aber defekt und auch die Steuereinheit ist kaputt und veraltet.

Kombination aus Pellets und Gas

Für geschätzt knapp 180.000 Euro soll nun eine Pelletheizanlage als Hauptheizung eingebaut werden, die dann von dem bestehen bleibenden Gaskessel ergänzt werden wird. Auch die Steuerung wird für etwa 20.000 Euro erneuert. Die Mittel dafür werden im Haushalt 2023 eingeplant, die Maßnahme soll entsprechend im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Die Schlossgartenschule befindet sich ohnehin im Umbau. Nach langer Diskussion beschloss der Gemeinderat, sie zu sanieren und zum Kinderhaus umzubauen. Die ersten Arbeiten sollen noch im November stattfinden. In diesem Zuge soll nun unbedingt auch die altersschwache Heizungsanlage ausgetauscht werden.

270.000 Euro für neue Heizanlage

Bei einer Vorberatung im Technischen Ausschuss befürwortete das Gremium eine Variante entweder mit zwei Pelletkesseln oder eine Variante mit zwei Gaskesseln und einem Pelletkessel. Auf keinen Fall sollen nur fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen, die Details zu Kosten und Machbarkeit mussten aber noch von der Verwaltung geklärt werden. Der Gemeinderat entschied sich nun für die Variante mit zwei Gaskesseln und einer Pellet-Einzelkesselanlage. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf etwa 270.000 Euro. Für die Variante mit zwei Pelletkesseln wären 410.000 Euro fällig geworden.