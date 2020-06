Am westlichen Ortsrand von Plüderhausen, direkt an der Bundesstraße, fiel im vergangenen September der Startschuss für die Erweiterung des Gewerbegebiets Heusee. Insgesamt 16 Grundstücke sollen hier erschlossen werden und Platz bieten für zusätzliches Gewerbe in der Gemeinde.

In dem Ende 2019 aufgestellten Bebauungsplan heißt es direkt unter Punkt 1.1: „Unzulässig sind (...) Einzelhandelsbetriebe jeglicher Art.“ Eine klare Formulierung, für die sich der Gemeinderat ausgesprochen hat,