Kita-Streik am 4. Mai: Im Waldkindergarten Plüderhausen nur eine Gruppe geöffnet

Kita-Fachkräfte kämpfen nach wie vor für bessere Arbeitsbedingungen. Am Mittwoch (4.5.) soll der Streik in die nächste Runde gehen. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. In Plüderhausen wird an diesem Tag laut Auskunft der Verwaltung nach aktuellem Stand nur der Waldkindergarten teilweise bestreikt. Eine Gruppe bleibe geöffnet. Schon in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Streiks in den Kitas in der Region.