Dem Aufruf zum Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst am Dienstag (5.04.) folgen nach Auskunft der Gemeindeverwaltung auch Plüderhäuser Fachkräfte. Am Dienstag bleiben der Kindergarten Stockwiesenweg und das Kinderhaus Goldacker deshalb geschlossen. Im Waldkindergarten nehmen zwar Erzieher am Streik teil, der Betrieb läuft aber laut der Verwaltung regulär.

