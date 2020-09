Sechs Jahre ist es bereits her, seitdem Vertreter der Gemeindeverwaltung und Mitglieder des Gemeinderats ihren kommunalen Wald zum letzten Mal besichtigt haben. In dieser Zeit hat sich einiges getan – höchste Zeit also, dass Förster Julian Schmitt, der seit Januar zusätzlich zum Schorndorfer Kommunalwald auch den Plüderhäuser Gemeindewald betreut, den Lokalpolitikern und Verwaltungsmitgliedern ihren Wald wieder ein bisschen näherbringt.

„Wir werden heute viele gesellschaftlich