Siebenmal hat die Haushaltsstruktur-Kommission in diesem Jahr getagt. Insgesamt 67 Sparvorschläge wurden dabei erarbeitet. „Noch nie wurde der gemeindliche Haushalt so intensiv durchforstet“, sagte Bürgermeister Andreas Schaffer in der jüngsten Sitzung des Plüderhäuser Gemeinderats. Notwendig geworden war diese Kommission, weil die Finanzen in der Gemeinde vor mehr als einem Jahr in Schieflage geraten sind. „Der Druck war schon sehr groß“, sagte Schaffer. „Er ist groß“, ergänzte die Kämmerin