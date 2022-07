Kommentar: Ob Erzieher oder Eltern Kinder betreuen, was zählt, ist die Qualität!

Schaden wir unseren Kindern, wenn wir sie bereits ab dem zweiten Lebensjahr in den Kindergarten bringen? Diese Frage wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Plüderhausen aufgeworfen. Das lässt sich pauschal nicht so einfach beantworten. Denn entscheidend ist nicht, wer ein Kind betreut, sondern wie dies geschieht.

Kitas können ein Segen sein

Was zählt, ist die Qualität: der Zeit, die mit dem Kind verbracht wird, der Räume, in denen sie sich entfalten können, und der Bezugs- und Betreuungspersonen, die sich ihnen zuwenden. Stimmt all dies, dann kann eine Kita für Kinder ein Segen sein – und das schon in jungen Jahren.

Gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher können Stärken von Kindern dann gezielt fördern, ihnen dabei helfen, als Persönlichkeit gesund zu wachsen. Und das in einer Umgebung, die kindgerecht gestaltet ist. Ein Kind kann dann durchaus davon profitieren, wenn es früh professionell betreut wird. Zumal, wenn die Eltern selbst nicht die Möglichkeiten haben, ihr Kind adäquat zu fördern.

Nicht alle haben die Wahl - sollten sie aber haben!

Mal davon abgesehen, dass viele Familien gar keine Wahl haben, beide Elternteile arbeiten müssen oder nur eines das Kind hauptsächlich erzieht: Ja, es ist beides möglich: ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein und gleichzeitig Kinder tagsüber in einer gut betreuten Umgebung aufgehoben zu wissen, während Mann oder Frau berufstätig ist.

Ob das Eltern auch wirklich möchten, bleibt eine persönliche Entscheidung. Dass der Gesetzgeber hier die Möglichkeit zur Wahlfreiheit geschaffen hat, ist aber eine Errungenschaft – für die Gleichberechtigung, die Familien und die Kinder.