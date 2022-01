„Ihr werdet euch umgucken, was das letztendlich kostet!“, hatte Thomas Reißig vor knapp einem Jahr im Gemeinderat prophezeit. Damals stand zur Abstimmung, ob aus der Schlossgartenschule ein Kinderhaus werden soll. Mit einer Stimme Mehrheit entschied sich das Gremium für den Umbau.

Am Donnerstagabend erinnert der SPD-Rat nun an seine Prognose. Denn er sah sich jetzt bestätigt, „was mich extrem ärgert“, so Reißig. Zum ersten Mal bekam das Gremium nämlich eine konkrete Kostenschätzung