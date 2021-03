Eine unterhaltsamere Haushaltsrede als die von Andreas Theinert dürften die Plüderhäuser Gemeinderäte wohl selten gehört haben. Coronabedingt hat der CDU-Rat sie zwar nicht in der Staufenhalle vortragen können. Mit einem Video-Einspieler war sein Beitrag dann aber doch noch in der Sitzung zu hören. Und der hatte es in sich, denn Theinert trug seine Rede auf Schwäbisch und in Gedichtform vor, was das Gremium mehrfach zum Schmunzeln brachte.

Andreas Theinert (CDU) dichtet auf