Land zahlt Sprachförderung in Plüderhausen nicht mehr: Ärger wegen Förderregeln

Der Plüderhäuser Gemeinderat geriet unlängst regelrecht in Hitzewallungen, als das Thema Sprachförderung auf der Tagesordnung stand. Im Zentrum der Kritik stand eine neue Regelung des Landes, die im Gremium auf einhelliges Unverständnis stieß und manchen Gemeinderat ziemlich zornig werden ließ.

Was ändert sich ab diesem September – und weshalb ist das ein Problem?

Worum ging es hier genau? In Plüderhausen gibt es seit vielen Jahren ein etabliertes und dem Vernehmen nach auch recht erfolgreiches Modell der Sprachförderung in seinen Kitas. Dabei kommen ungelernte Fachkräfte zum Einsatz, für die das Land bisher im Rahmen des Programms „Kolibri“ die Kosten übernommen hat. „Viele Menschen machen das erfolgreich ohne die entsprechende Ausbildung“, berichtete Bürgermeister Benjamin Treiber.

Doch die Förderbedingungen haben sich unlängst geändert. Ab September müssen alle Sprach-Förderkräfte eine Ausbildung vorweisen, damit das Land diese weiter über das Programm finanziell fördert. Hinzu kommt: Die Teilnahme an einer Qualifizierung ist für ungelernte Kräfte nur dann möglich, wenn sie bereits seit drei Jahren im Rahmen des Förderprogramms tätig sind– was aber in Plüderhausen auf keine der eingesetzten Sprachförderkräfte zutrifft. Mehrere Gemeinderäte hatten dies bei örtlichen Landtagsabgeordneten kritisiert.

Was die Gemeinde vorschlägt

Die Gemeinde schlug nun vor, die bisherigen, bewährten Mitarbeiter auch weiter einzusetzen, diese als Kommune selbst zu bezahlen – und den Umfang auf 100 Stunden pro Gruppe und Kindergartenjahr zu reduzieren, um die Förderung finanzierbar zu halten.

„Wie kann man so doof sein als Regierung?“, fragte sich Andreas Theinert (CDU), „das ist eine Katastrophe.“ Fraktionskollege Reiner Schiek schloss sich dem voll an: „Das funktioniert bei uns hervorragend, und dann kommen die daher und wollen das kaputtmachen.“

Erich Wägner (GLU) meinte: „Sprachförderung ist elementar, ohne das tun sich manche Kinder schwer.“ Jetzt wolle die Landesregierung eine Verbesserung, „aber eigentlich macht man es schlimmer“. Wägner zeigte sich optimistisch, dass die Gemeinde das übergangsweise selbst regeln kann und sich an den Förderregeln doch noch etwas ändert. „Das ist in Bewegung und wir arbeiten daran, dass die Hürden wieder geringer werden.“

„Das ist ein Sparprogramm der Landesregierung“, findet Gomolzig (CDU)

Elke Mück (GLU) betonte: „Sprache ist ein Kinderrecht, dafür sind die Helferinnen elementar wichtig.“ Und in Plüderhausen gebe es „unglaublich gute ungelernte, fortgebildete Kräfte“. Wenn die Landesregierung hier die Qualität verbessern wolle, sei das nicht schlecht. Aber das jetzt ohne eine Frist für die Chance zur Fortbildung durchzusetzen, „das finde ich unbegreiflich“.

Michael Gomolzig (CDU) meinte: „Wir werden die Großkopferten in Stuttgart nicht ändern“, die nähmen die Kritik aus Plüderhausen ja nicht einmal wahr. „Das ist ein Sparprogramm der Landesregierung“, meinte der Grundschul-Rektor im Ruhestand. Und er betonte: Integrieren könne sich nur, wer sein Gegenüber auch verstehe, da müsse man im Kindergarten anfangen. „Ich finde es toll, wie viele sich da reinknien und mit Herzblut dabei sind. Deshalb müssen wir das Signal setzen und das Geld aufnehmen und über die politischen Kanäle Druck aufbauen.“

Kelemen: "Völlig realitätsferne Landesregierung"

Auch Klaus Harald Kelemen (SPD) kritisierte „die völlige Realitätsferne der Landesregierung“, wobei er betonte, dass die Grünen-Abgeordnete Petra Häffner Sprecherin der zuständigen Arbeitsgruppe gewesen sei, die die neuen Regelungen erarbeitet habe. „Und „ich glaube nicht, dass da auch nur ein Zentimeter daran änderbar ist“. Wo sei denn bei dem Thema der Gemeindetag, wollte er von Bürgermeister Treiber wissen. „Die sind da auch aktiv, aber die Einflussmöglichkeiten sind begrenzt“, so die Antwort des Bürgermeisters.

Thomas Schwenger (FW-FD) sagte, auch seine Fraktion habe Kontakt zu Landtagsabgeordneten aufgenommen. „Wenn, dann sollten wir was gemeinsam machen! Das wäre mein Wunsch, vielleicht erreichen wir ja doch was. Wir haben ja auch eine Verantwortung für Plüderhausen.“ Reiner Schiek (CDU) schlug vor, das Thema doch beim Bürgermeister-Sprengel anzusprechen. „Könnten Sie nicht anstacheln, dass die da eine Demo machen?“, fragte er Treiber.

Gemeinde wird Förderkräfte künftig selbst zahlen

„Wenn man häufig drastische Mittel ergreift, dann stumpft das ab“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Und „es gibt viele andere Themen, wo Unzufriedenheit herrscht“. Das Thema Sprachförderung sei aber bereits jetzt ein Thema für die kommunale Familie. „Denen auf die Füße zu treten, ist unsere Aufgabe“, sagte er mit Blick auf das Land.

Eine Sprachförderung wird es in Plüderhausen aber auch im kommenden Kindergartenjahr geben. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu, diese auf eigene Kosten für ein Jahr fortzusetzen und auf 100 Stunden pro Gruppe zu begrenzen.