In Schorndorf sind sie schon bekannt, in Plüderhausen wollen sie jetzt das Kiosk am Badesee umkrempeln: Georg Vlassidis vom Schorndorfer Eiscafé Santa Lucia und dem Tagescafé "Emma's" und Moritz Blankenhagen, der in seiner „mojo's food bar“ Falafel verkauft. In den vergangenen Wochen haben die Freunde schon im Kiosk gewerkelt und den See-Gästen bei noch verhaltenem Badewetter währenddessen schon einmal Getränke und Eis verkauft. In den nächsten Tagen soll es Anfang Mai - je nach Wetter -