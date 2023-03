"Meeresschätze Wiens" neu in Plüderhausen: Fischstand bereichert den Wochenmarkt

Noch vor wenigen Wochen sagte Bürgermeister Benjamin Treiber zum Warenangebot des Plüderhäuser Wochenmarkts: „Ein Fischstand wäre jetzt noch schön.“ Kaum gewünscht, schon erfüllt. Jetzt ist er da.

Seit einer Woche erweitert Sahin Wiens durch seinen Stand „Meeresschätze Wiens“ mit Fisch-Spezialitäten die Vielfalt auf dem Samstagsmarkt. Und er konnte sich schon am ersten Tag über eine so große wie erfreute Kundschaft freuen. 1997 hatte der Vater des 34-Jährigen mit dem Geschäft angefangen. Übernommen hat der in Kirchheim/Teck geborene Sohn es dann 2017 und beschickt inzwischen mit zwei Verkaufswägen Märkte in der ganzen Region zwischen Bad Urach und Warmbronn.

Dass er sich in Plüderhausen bewerben solle, darauf hatten ihn die Kollegen vom griechischen Feinkost-Stand aufmerksam gemacht. Das hat geklappt. Und so bietet er nun frischen Fisch, am Morgen im Stuttgarter Großmarkt eingekauft, auch in Plüderhausen an. Zu seinem Sortiment gehört unter anderem Filet vom Lachs, Wolfsbarsch und Heilbutt. Dazu Kabeljau, Dorade, Rotbarsch und Forelle sowie Matjes und Makrelen. Ergänzt wird das Angebot durch diverse Fischsalate.

„Fisch ist extrem teuer geworden!“

„Wir wollen uns erst mal orientieren, was es Gutes gibt“, erklärt ein Ehepaar frühmorgens am Stand. Und die Frau fügt hinzu: „Vor ein paar Tagen hab’ ich noch gesagt, wenn jetzt noch ein Fischstand kommt, das wäre toll!“ Das Paar aus Plüderhausen entscheidet sich für ein Rotbarschfilet, das „mit Gewürzen, Mehl und Zitrone in die Pfanne kommt“.

Ein kleiner Schock ist dann aber doch der Preis. „Fisch ist extrem teuer geworden“, kommentiert die Kundin. Und Sahin Wiens muss das bestätigen. „Das stimmt. Auch für uns beim Einkauf. Besonders beim Lachs. Kann sein, dass der zum Luxusgut wird.“ Die Schlussfolgerung bei den Kunden: „Dann eben bewusst weniger, aber gut.“ Eine andere Kundin meint: „Es gibt außer bei Edeka keine Möglichkeit, in Plüderhausen Fisch zu kaufen.“ Aber auch sie findet, „ein bisschen hochpreisig“. „Meeresschätze“ eben. Fisch wird rar, die globalen Entwicklungen der weltweit unregulierten Abfischung und gestiegene Energiepreise sind nun wohl auch auf den lokalen, heimischen Märkten zu spüren.

Ob er selber Fisch isst, fragen wir Sahin Wiens. Der lacht und sagt: „Wär’ schlimm, wenn nicht.“ Zu seinen Favoriten gehören Saiblingsfilet und Wolfsbarsch. Der Familienvater kocht selbst. Rezept? Und wieder lacht er: „Im Ofen oder in der Pfanne. Im Ofen, präzisiert er, „im Spinatbeet, dazu Zwiebeln, Schafskäse und dann mit Olivenöl beträufeln. Dazu je nachdem Reis oder Kartoffeln.“ Wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft.

Bürgermeister begrüßte Neubeschicker

Und dann taucht da Bürgermeister Benjamin Treiber auf, der es sich nicht nehmen ließ, den neuen Marktbeschicker persönlich mit einer Flasche Wein zu empfangen. „Das hat man auch nicht überall“, freut sich Sahin Wiens, „dass der Bürgermeister zur Begrüßung kommt“.

„Mit dem neuen Fischstand ist unser Wochenmarkt mit nun zehn Ständen komplett“, freut sich auch Ordnungsamtsleiterin Sabrina Hollmann. „Er ist vielfältig, es ist nicht teurer als im Supermarkt und es ist schön, wie harmonisch die Marktbeschicker untereinander sind.“

Und was sagt sie zum Wochenmarkt nicht nur als Umschlagplatz für Waren, sondern auch des Tratsches und der Kommunikation? Da kommt sie ins Schwärmen: „Ich liebe Wochenmärkte. Da geht mir das Herz auf.“