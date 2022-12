„Meli’s und Jochen’s Lädle“ in Plüderhausen schließt: Besitzer bedanken sich für jahrelange Treue

Nach "Hali's Lädle" in Urbach, schließt nun auch "Meli's und Jochen's Lädle" in Plüderhausen. Aktuell läuft dort in der Hauptstraße 45 noch der Räumungsverkauf, sämtliche Dekoartikel sind laut einer Anzeige um bis zu 50 Prozent reduziert. „Wir bedanken uns bei all unseren Kunden für die jahrelange Treue und wünschen schon jetzt ein schönes und besinnliches Fest“, schreiben die Betreiber dort. Aber warum geben die Besitzer den Laden auf? Und wie lange bleibt das im Ort etablierte Geschäft noch offen?

Kein Nachfolger für das Lädle

„Das Arbeitspensum, dass wir beide arbeiten, das schafft man nicht bis zur Rente“, sagt Lädle-Besitzerin Melanie Hurlebaus auf Nachfrage. „Wir hätten ohnehin nur noch etwa fünf Jahre weitergemacht.“ Aus persönlichen Gründen habe es sich nun aber ergeben, dass die Betreiber den Laden, der Obst, Gemüse, Blumen, Backwaren und Dekoartikel verkauft, schon früher schließen, um sich beruflich umzuorientieren. „Sehr, sehr traurig“ sind deshalb viele Kunden, antwortet Melanie Hurlebaus auf die Frage, wie ihre Kundschaft die Schließung aufnimmt.

Wie es genau mit den Lädle-Räumen weitergeht, kann Melanie Hurlebaus derzeit nicht beantworten, ein Ladengeschäft wird es dort aber auf jeden Fall nicht mehr geben, ist sich die Besitzerin sicher. „Alleine schon wegen der Parkplatzsituation“, sagt sie. Der Verkauf läuft in diesem Monat noch bis einschließlich Heiligabend, 24. Dezember, dann schließen die Türen von "Meli's und Jochen's Lädle" für immer. In Plüderhausen gibt es damit in Zukunft eine Einkaufsmöglichkeit weniger.