Metzger Jonas Kurka aus Plüderhausen ist der beste Azubi im Rems-Murr-Kreis

Von 280 seines Jahrgangs im Rems-Murr-Kreis war der Plüderhäuser Jonas Kurka in diesem Jahr der Beste. Durch „harte Arbeit“ und gut erbrachte Leistung konnte sich der 26-Jährige letztendlich durchsetzen und gewann den Otto-Frey-Preis.

Sich selbst schätzt Kurka zwar „immer ein bisschen negativer“ ein als notwendig. Seine Ambitionen als Metzger reichen aber noch weiter: „Ich möchte und versuche, Karriere zu machen“, und das soll ihm als zukünftige Führungskraft gelingen, obwohl er „eher der zurückhaltende“ Typ ist.

Den Meister will er später machen und jetzt erst Arbeitserfahrung sammeln

Seine Pläne, im Januar seinen Meister zu machen, hat er aber erst mal auf Eis gelegt und wird stattdessen für ein weiteres Jahr in der Produktion der Schorndorfer Metzgerei Kurz arbeiten. Es geht ihm dabei vor allem darum, Erfahrungen im Betrieb zu sammeln.

Ausbildung ist dual

Die Ausbildung, die Jonas Kurka absolviert hat, ist ein duales System: Zwei bis drei Tage die Woche drücken die Azubis in Backnang die Schulbank. An den anderen Wochentagen werden sie wiederum in der Produktion in Schorndorf eingesetzt. Dabei durchlaufen sie für jeweils drei Monate die verschiedenen Abteilungen, um die Produktionsabläufe kennenzulernen und um sich gut einzuarbeiten.

Insgesamt gibt es vier Abteilungen: die Zerlegung (dort arbeitet momentan der frischgebackene Metzger), die Wurstproduktion, die Verpackungsabteilung und die Belieferung. Für Kurka ist genau dieser vielseitige Ablauf - vom Betrieb bis zum Kunden - das, was den Job so interessant macht.

Zwei statt drei Jahre im Betrieb

Die Ausbildung dauert im Normalfall drei Jahre, Kurka selbst hatte schon sein Abitur und konnte dadurch die Dreijahresausbildung auf zwei Jahre verkürzen. „Die Theorie ist machbar, Praxis ist eher schwierig“, findet der 26-Jährige. Es sei herausfordernd gewesen, trotzdem habe er sich „über die Theorie weniger Sorgen gemacht“.

Lange gesucht, in Schorndorf endlich fündig geworden

Kurka war lange auf der Suche nach der richtigen Ausbildung, hat auch schon ein Informatik- und Maschinenbaustudium begonnen. Er konnte sich einen „industriell veranlagten“ Beruf aber einfach nicht vorstellen und brach sein Studium ab. Stattdessen zog es Jonas Kurka zu handwerklichen Tätigkeiten - und da sein Vater selbst Jäger ist, hatte er bereits Erfahrungen mit der Fleischverarbeitung sammeln können.

Bei einem Probetag lerne er die Metzgerei Kurz mit dem Geschäftsleiter Alexander Kurz kennen. „Hat dann alles geklappt“, berichtet Kurka. Er fand Gefallen an der Tätigkeit und dass die Produktion in Schorndorf unweit von Plüderhausen ist, war ihm durchaus wichtig.

Neben dem Metzgerberuf gibt es in dem Familienbetrieb laut Geschäftsleiter Hannes Kurz weitere Azubistellen für Metzgereifachverkäuferinnen oder Lebensmitteltechnik, aber auch duale Studenten, die „Food Management“ lernen, also die Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Lebensmittel erlernen.

„In dem Beruf darf man keine Berührungsängste haben“

Im Betrieb selbst sind aktuell vier Auszubildende angestellt, die Zahl variiert jährlich. „Die Spitze waren neun Azubis“, sagt der Geschäftsleiter Hannes Kurz. Es komme auch vor, dass Neuankömmlinge nach vier Wochen Probezeit abbrechen, es sei daher wichtig, diesen Beruf „wirklich“ ausüben zu wollen. „In dem Beruf darf man keine Berührungsängste haben“, sagt Kurka.

Auf die Frage, was die Vorzüge dieses Jobs seien, antwortet der ehemalige Lehrling: „Die Arbeit an sich, aktiv bei der Arbeit zu sein. Da geht der Tag gut rum. Was ich cool fand, war, beim Ganzen dabei zu sein, hier kriegt man alles mit.“ Dabei bezieht er sich auf die unterschiedlichen Arbeitsprozesse der Metzgerei.

Arbeitsklima im Familienbetrieb ist gut

Über welche Qualitäten muss ein guter Metzger eigentlich verfügen? Laut dem 26-Jährigen muss man „kreativ und kommunikativ“ sein und ein gewisses Maß an zwischenmenschlichen Kompetenzen an den Tag legen. An dieser Stelle hakt der Chef Hannes Kurz ein und sagt: „Man muss durchgreifen können“, vor allem als Führungskraft, da überwiegend Männer in der Produktion tätig sind. Das Arbeitsklima sei in dem Familienbetrieb aber gut: „Da kennt man jeden Einzelnen, es ist schon persönlich“, sagt Jonas Kurka.

Den Zukunftsaussichten für diesen Beruf sieht er trotz der aktuellen Krisen optimistisch entgegen: „Der Beruf Metzger wird immer bestehen, man hat auch das Gefühl, die Leute greifen wieder mehr auf das Regionale zurück.“ Kurz gesagt: „Der Beruf wird immer existieren.“

Durch seine Tätigkeiten und frisch erlangten Fähigkeiten hat der ehemalige Azubi Jonas Kurka übrigens gelernt, auch kreativer zu Hause zu sein. Ein „schneller Zugang“ zu Lebensmitteln ermöglicht es ihm beispielsweise, Steak-Zuschnitte, Flanksteaks, American Cuts (amerikanische Zuschnitte) und Spareribs zu fertigen.

„Ich esse sehr gerne“ meint der Ausgelernte und lächelt.