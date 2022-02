Seit Wochen gehen montagabends im ganzen Land Menschen „spazieren“. Was treibt sie zu diesem diffusen Protest gegen die Corona-Maßnahmen an? Das hat sich auch Michael Gomolzig gefragt. Mehrere Male ist er deshalb bereits mitgelaufen, denn „ich wollte mir selbst ein Bild davon machen“. Doch nicht nur aus Recherchezwecken nahm er daran teil, sondern weil ihm an der Politik seit Ausbruch der Pandemie ebenfalls vieles nicht passt.

Nun ist Michael Gomolzig alles andere als ein Unbekannter.