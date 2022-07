Mit Begegnungssport und Speeddating: Jugend trifft Gemeinderat in Plüderhausen

Die Kids sind schon in Ordnung. Bei bestem Badewetter trafen sich am Samstagnachmittag gut 40 Jugendliche auf dem Plüderhäuser Marktplatz, der zu einem großen Treff- und Spiele-Areal umgestaltet worden war. Thema: „Jugend meets Gemeinderat“. Verschärftes Motto: „Schlag den Gemeinderat“. Gemeint war das im sportlichen Sinne, bei Wettkämpfen mit den Gemeinderätinnen und -räten, von denen immerhin zwölf der Einladung zum Kennenlernen mit den Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren gefolgt waren.

Einer von ihnen war CDU-Gemeinderat Ulrich Scheurer, der kampfbereit im VfB-Trikot erschienen war. Eine klare Ansage. Denn hier wurde nicht gegen den Abstieg gekämpft, sondern für die Integration der Jugendlichen in die Kommunalpolitik. Dafür, dass sie als Stimmen mit eigenen Bedürfnissen und Anliegen wahrgenommen werden. Umso mehr, weil schon ab der nächsten Gemeinderatswahl in zwei Jahren wohl auch schon Sechzehnjährige zum ersten Mal nicht nur von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen dürften, sondern vielleicht sich sogar aufstellen lassen können.

Ohne Scheu ergriffen die Jugendlichen die Gelegenheit zum Gespräch mit den Räten

Sport, Spiel, Spannung also unter (kommunal-) politischem Vorzeichen. Aber keineswegs belehrend oder von oben herab. Neben dem pfiffig ausgedachten Spieleprogramm, bei dem die jungen Teilnehmer/-innen Punkte sammeln konnten, nach denen etliche Preise winkten, standen auch vier Tische fürs sogenannte „Speeddating“ bereit. Dort stellten sich die anwesenden Gemeinderätinnen und -räte aller Fraktionen im direkten Gespräch den Fragen und Sorgen der nachwachsenden Generation.

Und die hatte so gar keine Scheu, die Gelegenheit zu ergreifen, und ließ sich nicht lange bitten. Am liebsten in Grüppchen saßen sie den Mandatsträgerinnen und -trägern gegenüber und legten los. So etwa Silas gegenüber Claudia Jensen von den Freien Wählern. „Was mir an Plüderhausen nicht gefällt“, monierte er, „das sind die Schranken!“ Und sein Kumpel Robino pflichtete dem bei: „Dass die immer runtergehen, wenn ich da bin“, empfand er als persönliche Behinderung. Tja, wen würde das nicht ärgern? Aber was soll der arme Gemeinderat da machen?

Auch die Grenzen, die diesem Gremium gesetzt sind, konnten dabei besprochen werden. Ansonsten kamen, so berichteten die Räte und Bürgermeister Benjamin Treiber, der tags zuvor genau ein Jahr im Amt war, Themen wie WLAN und Digitalisierung in der Schule, Radwege und die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs zur Sprache.

„Ihr wisst ja sicher“, dämpfte der Bürgermeister in seiner Ansprache die Erwartungen, „dass Plüderhausen eine arme Gemeinde ist. Wünsche, wie vielleicht eine Seilbahn vom einen Ende der Gemeinde bis zum anderen, genauso wenig wie zum Beispiel ein großes Hallenbad, werden wir uns nicht leisten können.“ Aber er machte vor allem auch Mut. Beteiligung und Mitsprache haben durchaus Aussicht auf Erfolg und Umsetzung des einen oder anderen Anliegens. „Nach dem letzten Mal ‘Jugend meets Gemeinderat’ wurden einige Dinge umgesetzt. Heute ist eure Chance, Wünsche zu äußern, Fragen zu stellen.“

Vor allem aber, das wurde an dem ungezwungenen, spontanen und heiteren Treffen zwischen den Generationen deutlich, wurden hier Distanzen abgebaut. Die Gewählten schwebten nicht etwa in anderen Sphären, sondern waren zum Anfassen nahe. Und konnten „geschlagen“ werden. „Die hen gwonna!“, lachte Ulrich Scheurer, als er vom Stadt-Land-Fluss-Tisch als gut gelaunter Verlierer aufstand. Ähnliche Erfahrungen gab es beim Tischtennis, Torwandschießen, Boccia oder beim Hämmern am Nagelbalken. Es gehe vor allem darum, „spielerisch Kontakt zu finden“, erklärte Bernd Fetzer vom kommunalen Jugendreferat Plüderhausen als das Ziel der Veranstaltung. Und er zeigte sich begeistert darüber, wie engagiert die Jugendlichen schon bei der Vorbereitung dabei waren. „Die haben sich super beteiligt!“ Und nicht nur stand bei diesem Treff niemand abwartend am Rande des Geschehens. Der Berichterstatter wurde sogar Zeuge eines außerordentlichen Phänomens: Vierzig Jugendliche, und nicht einer hatte ein Smartphone vor dem Gesicht! Live-Atmosphäre schlug digitale Virtualität. Geht doch! Die Kids sind schwer in Ordnung.