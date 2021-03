In der Nacht von Montag (29.03.) auf Dienstag (30.03.) fanden in Plüderhausen Arbeiten am Gleis statt. Nach Auskunft einer Bahnsprecherin wurden in dem Bereich Schwellen bei einer Weiche ausgewechselt. „Eine simple Geschichte“, so die Bahnsprecherin. Weitere Arbeiten seien nicht nötig, das Unterfangen konnte in einer Nacht abgeschlossen werden.