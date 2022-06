Nach acht Monaten Sperrung: Fußgängersteg über Rems in Plüderhausen wieder frei

Ab diesem Freitag (24.06.) wird der Fußgängersteg über die Rems in Plüderhausen wieder begehbar sein. Damit endet eine Sperrung, die Mitte November des vergangenen Jahres begann und deutlich länger andauerte als ursprünglich geplant.

Gesperrt wurde die nützliche Verbindung zwischen Mühl- und Remsstraße, weil sie sich schon seit längerer Zeit in einem maroden Zustand befand. An mehreren Stellen war der Belag aufgebrochen, weshalb er für Fußgänger Stolperfallen aufwies. Wasser ist in die Substanz des Stegs eingedrungen. Außerdem war die Rampe auf der Nordseite nicht wirklich barrierefrei.

Der lange Weg bis zur Sanierung

Der bedauernswerte Zustand war in Plüderhausen lange bekannt, doch bis der Gemeinderat dazu einen Baubeschluss fasste, dauerte es mehrere Jahre. Die Ideen für das Bauwerk schwankten zwischen einer Minimallösung, der grundhaften Sanierung sowie einem Abriss und Neubau. Für kurze Zeit schien sogar eine „Stuttgarter Holzbrücke“, wie sie zur Gartenschau in Urbach und Weinstadt entstand, eine Option. Aus Kostengründen wurde diese aber bald wieder verworfen. Angesichts knapper Kassen wurde die Sanierung immer wieder aufgeschoben. Ende 2020 fiel schließlich der Entschluss, die Sanierung möglichst kostengünstig und vor allem durch den Bauhof durchführen zu lassen.

Am 15. November 2021 begannen dann die Bauarbeiten an der Brücke. Der wirkliche Zustand des Tragwerks war damals aber noch nicht bekannt. Dazu mussten erst die Blechabdeckungen und die Holzverschalung entfernt werden. Im schlimmsten Fall hätte die Holzkonstruktion komplett erneuert werden müssen. Dies war aber zum Glück nicht der Fall. Nur ein Teil davon musste ersetzt werden. Dabei kam es jedoch zu Verzögerungen, auch da die Materialien erst bestellt werden konnten, als der Zustand des Tragwerks klar war.

Was getan wurde und was noch fehlt

Jetzt, acht Monate nach der Sperrung, ist die Sanierung zwar noch nicht komplett abgeschlossen. Doch die Gemeinde hat beschlossen, die Brücke wieder zu öffnen – verbunden mit dem Hinweis, bei der Nutzung Vorsicht walten zu lassen. „Man kann die Brücke wieder begehen, wenn man umsichtig ist“, sagt Bauamtsleiter Ludwig Kern.

Was wurde bislang getan – und was fehlt noch? „Der Zuweg von der Mühlstraße ist fertig, da ist die Asphalttragschicht drin“, sagt Ludwig Kern. Was noch fehlt, ist die Asphaltdeckschicht sowie der Gussasphalt und die Abdichtung auf der Brücke. „Daher ragt die Entwässerungsrinne über die Umgebung heraus“, so der Bauamtsleiter. Beim Betreten müsse man das beachten, denn dadurch entsteht eine Unebenheit, „das erfordert entsprechende Vorsicht beim Gehen, mit dem Kinderwagen kommt man aber drüber“.

Obacht beim Benutzen der Brücke

Auf der Brücke selbst läuft man momentan noch direkt auf der Holzkonstruktion. Das ist kein Problem bei trockenem Wetter, aber „auf der Tragkonstruktion muss man vorsichtig sein, wenn es nass ist“. Dann könnte es dort mitunter rutschig werden. Sicher ist das Bauwerk aber auf alle Fälle. „Ein Tragwerksplaner hat die Brücke abgenommen und wir haben jetzt ein repariertes, stabiles Holztragwerk.“

Auch auf der Nordseite an der Remsstraße gibt es momentan noch eine kleine Barriere, „da muss man mit entsprechender Vorsicht drübergehen“, sagt Kern. „Wir glauben aber, dass unsere Bürger damit zurechtkommen.“

Der Gussasphalt, der noch fehlt, muss von einer Spezialfirma aufgebracht werden. Noch gibt es dafür keinen konkreten Termin, aber „das wird auf alle Fälle noch ein paar Wochen dauern“, sagt Kern mit Blick auf die Auftragslage im Baugewerbe. Wenn die letzten Arbeiten durchgeführt werden, müsse die Brücke noch einmal für ein paar Tage gesperrt werden.

Rampe soll noch barrierefrei werden

Im Laufe des Jahres will die Gemeinde auch für Barrierefreiheit bei der Rampe an der Remsstraße sorgen. Während der Bauarbeiten wird der Steg auf der Nordseite über die Treppe zugänglich sein.

Erfreulich ist, dass bei der Maßnahme der Kostenrahmen von 60.000 Euro voraussichtlich eingehalten wird. Und wenn es glatt läuft, wird die Gemeinde sich in den kommenden 20 Jahren nicht mehr groß mit dem Steg befassen müssen. Ein Auge darauf wird die Verwaltung trotzdem haben: „Man muss die Brücke sauber halten und schauen, dass die Entwässerung funktioniert“, so Kern.

Bei den Bewohnern vor allem im südlichen Teil Plüderhausens ist die Erleichterung groß. „Endlich, Gott sei Dank ist der Steg wieder freigegeben“, sagte GLU-Rätin Elke Mück stellvertretend am Donnerstag im Gemeinderat. Ganz vielen im Unterdorf sei damit ein Stein vom Herzen gefallen.