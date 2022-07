Nach zwölf Jahren Pause: Plüderhausen macht 2023 wieder eine Leistungsschau

„Plüderhausen erleben“: Unter diesem Motto soll kommendes Jahr im Mai nach jahrelanger Pause wieder eine Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins (HGV) in Plüderhausen stattfinden. Zuletzt gab es eine solche Schau im Jahre 2011.

„Plüderhausen hat viel zu bieten, das wollen wir den Menschen, die neu hinzukommen und unseren Nachbarn zeigen“, sagte Bürgermeister Benjamin Treiber kürzlich im Verwaltungsausschuss.

Wie die Gemeinde die Leistungsschau unterstützen will

Die Gemeinde will das Projekt mit 25 000 Euro finanziell unterstützen, wobei dies maximal 10 000 Euro an direkten Zahlungen beinhaltet. Der restliche Betrag soll sich aus internen Verrechnungen und Bauhofleistungen zusammensetzen.

Auch die Industrievereinigung habe zugesagt, das Projekt positiv begleiteten zu wollen, so Treiber. Ebenfalls eingebunden werden sollen die Vereine. Im Gremium gab es dafür nur zustimmende Worte.

Andreas Theinert (CDU) meinte, „es wird Zeit, dass es wieder stattfindet“. Thomas Reißig (SPD) fand: „In der Nach-Corona-Zeit ist das eine Geschichte, die unbedingt stattfinden muss“, das sei wichtig für den Ort. Ulrich Scheurer (CDU) sagte, im Wettbewerb mit anderen Kommunen müsse man seine Stärken zeigen. „Corona war eine ganz schwierige Zeit für Einzelhandel, jetzt gibt es eine Aufbruchstimmung, das macht Mut und Zuversicht.“ Und Elke Dannenhauer (GLU) sagte, „das ist eine Werbung für den ganzen Ort“.

Das Motto überdenken?

Thomas Schwenger (FW-FD) regte noch an, über das Motto nachzudenken: „Was Plüderhausen leistet, sollte auch in den Slogan eingebaut werden.“

Das will die Verwaltung in die nun anstehenden Gespräche mitnehmen. „Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir so einen engagierten HGV haben“, sagte der Bürgermeister. „Das wird ja ein Riesenevent, da sind wir sehr dankbar dafür.“ Sollte es von Erfolg getragen sein, will die Gemeinde das alle drei Jahre wiederholen.

Der Beschluss im Gremium, dies seitens der Kommune auch finanziell zu unterstützen, fiel einstimmig aus.