Neu auf dem Wochenmarkt in Plüderhausen: Stand mit orientalischen Spezialitäten

Es tut sich was am samstäglichen Wochenmarkt zwischen Staufenhalle und Rathaus in Plüderhausen. Er wird attraktiver, die Zahl der Beschicker ist gestiegen. Und damit auch das Angebot vielfältiger geworden. Vor nicht allzu langer Zeit gab es hier einen traurigen Tiefpunkt mit gerade mal drei Ständen, die einsam auf den Platz hingetupft ihre Waren anboten. Inzwischen sind es neun.

Internationaler gewordener Markt mit einem kulinarischen Flair der Ferne

Und von den Besuchern ist mit Zufriedenheit, ja mit gewissem lokalpatriotischem Stolz zu hören: „Der Markt hat sich gemacht!“ Ist zu einem Ort des Einkaufens frischer Produkte und zugleich mit der einladenden Café-Bar „Herz Öffner“ wieder zu einem Treffpunkt des Verweilens und Schwätzchen-Haltens geworden.

Und auch internationaler. Mit einem kulinarischen Flair der Ferne bereichert nun seit wenigen Wochen auch ein Stand mit „orientalischen Spezialitäten“ das Angebot des Wochenmarkts. Und mischt damit zugleich andere Düfte und Geschmäcker ins schwäbische Zuhause.

Was der Stand alles zu bieten hat

Und was lockt da nicht alles zum beherzten Zugriff! Börek, ein türkisches Blätterteiggericht in verschiedenen Variationen und mit unterschiedlichen Füllungen. Dann Baklava, eine zuckerselige Nachspeise, bei der drei Stücke locker einen Hauptgang ersetzen könnten. Daneben ein Blech mit schokoladig-saftig-dunklen Kokoswürfeln. Und natürlich darf hier die türkische Variante der Brezel, nämlich der Sesamkringel „Simit“, nicht fehlen. Benachbart noch mit Hackfleisch gefüllte Teigrollen, die schon ein bissle wie schwäbische Pfannkuchen aussehen. Aber wir haben dann vor lauter gaumenwässerndem Gucken vergessen, uns den türkischen Namen dieser Spezialität sagen zu lassen.

Bebacken wird der Stand von Döndü Cataltepe, aber, wie sie sagt, „treibende Kraft“ sei ihr Mann Tarik. Mit am Stand bedient auch ihr Bruder Evay. Seit drei Wochen sind sie mit ihrem Angebot in Plüderhausen. Und die 31-Jährige freut sich: „Es läuft super!“

Die Cataltepes beschicken auch noch zwei andere Märkte in der Region. Döndü, die in Urbach geboren wurde und auch hier lebt, hat deshalb auch ihren Job als Erzieherin aufgegeben. „Wir können davon leben. Für mich reicht’s.“ Wichtig bei ihren Backwaren ist ihr, dass „alles handgemacht ist und ohne Konservierungsstoffe“.

„Das muss man mit Liebe machen, nicht für Geld“

Es sei, versichert sie, „so wie daheim. Die Rezepte sind von meiner Oma aus Anatolien und viele Hundert Jahre alt“. Und sie fügt glaubhaft hinzu: „Das muss man mit Liebe machen, nicht für Geld.“

Der Wochenmarkt wird wieder attraktiver

„Das Thema Markt ist für die Menschen in Plüderhausen offensichtlich von großer Bedeutung“, sagt Bürgermeister Benjamin Treiber auf Nachfrage. Und ja, da gebe es noch Wünsche zur Ergänzung des Angebots; etwa einen Stand mit einem Fisch-Angebot. Er freut sich aber darüber, dass man jetzt wieder Leute auf dem Markt mit einem Kaffeebecher in der Hand sehen könne. „Das ist wieder ein Platz zum Austausch geworden.“

„Der Bürgermeister macht was“, war von Marktbesuchern zu hören. Doch Treiber gibt das Lob weiter an seine Leiterin des Ordnungsamtes, Sabrina Hollmann., die „mit viel Eigeninitiative“ das Marktgeschehen erweitere. Und dann, so Treiber, sei da noch „der große Zusammenhalt unter den Marktbeschickern“ erwähnenswert.

„Alle sind freundlich, es macht Freude, hier einzukaufen!“