Neue Kitas in Plüderhausen: Eine kommt gut voran, andere stößt auf Hindernis

Gute Nachrichten für Familien in Plüderhausen: Das Kinderhaus in der Schlossgartenschule könnte früher an den Start gehen als geplant. Zumindest kommt der Umbau des Gebäudes derzeit zügig voran, wie Bürgermeister Benjamin Treiber gegenüber unserer Zeitung sagte. Geplant sei die Fertigstellung für die seschsgruppige Einrichtung Mitte 2024 gewesen. „Wir sind hoffnungsvoll, dass es schon im Frühjahr bezugsfertig ist.“ Die Planung einer naturnahen Kita in den Kellerwiesen, in der 75 weitere Betreuungsplätze entstehen könnten, stockt jedoch.

Für Kita vorgesehene Fläche als „FFH-Mähwiese“ eingestuft

Die Gemeinde hat in den Kellerwiesen beim Schützenhaus bereits entsprechende Grundstücke erworben. Dann habe es aber eine unvorhergesehene Entwicklung gegeben, berichtet Benjamin Treiber. Die für die Kita vorgesehene Fläche sei als „FFH-Mähwiese“ eingestuft worden. FFH steht dabei für Flora-Fauna-Habitat. Die Wiesen stehen unter Schutz, weil sie als besonders arten- und blütenreich gelten.

Großer ökologischer Ausgleich nötig

Es sei eine neue Kartierung erfolgt und in die Karten der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) aufgenommen worden, so erklärt der Bürgermeister. „Das bedeutet nicht, dass man das Gebiet gar nicht bebauen kann. Aber man muss einen großen ökologischen Ausgleich dafür leisten.“ Sprich: Das Bauvorhaben verteuert sich. Deswegen müsse erst mit dem Gemeinderat besprochen werden, ob das Projekt vorgesetzt werden solle, so Benjamin Treiber. „Das hatte niemand auf dem Schirm“, sagt er. Von der Neuerfassung der FFH-Mähwiesen seien viele Gemeinden überrascht worden.

Deswegen sei es für Plüderhausen umso wichtiger, dass es bei der Schlossgartenschule so schnell vorangeht. Denn: Der Bedarf für Betreuungsplätze im Ort wächst stark.

Kindergarten Drosselweg

Längerfristig sieht das Konzept für die Betreuungslandschaft in Plüderhausen auch einen Neubau des Kindergartens Drosselweg vor. Den hat die Gemeinde von der evangelischen Kirchengemeinde gekauft, die Kirchengemeinde betreibt ihn aber weiter – auch über die Lebensdauer des bisherigen Gebäudes hinaus, wie Benjamin Treiber sagt. „Ein paar Jahre wird man den Kindergarten auf jeden Fall noch nutzen können.“ Bis dahin müsse man eine Entscheidung treffen, wie es weitergehe: mit einem Neubau am bestehenden Standort oder woanders.