Neue Pächter für Ratsstube in Plüderhausen gesucht: Was der Gemeinde vorschwebt

Schon länger ist bekannt, dass bei der Ratsstube am Marktplatz eine Veränderung ansteht. Der Vertrag der Gemeinde mit dem Pächterpaar Heike und Gerald Echtner wäre eigentlich bereits Ende dieses Jahres ausgelaufen, die Gastronomen wollten sich eigentlich in den Ruhestand verabschieden. Weil das Restaurant aber auch Essenslieferant für die Mensa an der Hohbergschule ist, konnte die Verwaltung das Paar überzeugen, noch bis Sommer 2023 zu verlängern. Die Schulverpflegung soll danach unabhängig von der Ratsstube erfolgen, für das Restaurant werden neue Pächter gesucht. Davor stehen aber Umbauarbeiten an. Der Gemeinderat hat nun diskutiert, wie es mit der Gaststätte weitergehen soll.

Wie viel verlangt die Gemeinde für das Restaurant?

Die Verwaltung erstellte dafür einen Entwurf für die Ausschreibung, bei dem das Gremium weitestgehend mitgehen konnte, den Pachtbetrag aber noch einmal infrage stellte. Im Entwurf der Verwaltung war von einem Mindestangebot von 1000 Euro (netto) im Monat die Rede, am Ende einigte sich das Gremium laut Bürgermeister Benjamin Treiber auf die Beträge von 1000 Euro monatlich im ersten Jahr, 1250 Euro monatlich im zweiten Jahr und 1500 Euro monatlich ab dem dritten Jahr.

Die Gaststätte umfasst eine Innenfläche von etwa 196 Quadratmetern (ohne Küche), außerdem eine Fläche von 30 Quadratmetern, die bereits für die Außengastronomie verwendet wird. Die Verwaltung und der Gemeinderat wünschen sich, dass das Konzept des zukünftigen Pächters „die Flächen des angrenzenden Marktplatzes und/oder des Spielplatzes einbezieht“. Diese befinden sich ebenso im Eigentum der Gemeinde. „Das Ziel ist eine Belebung der Ortsmitte“, sagt Bürgermeister Benjamin Treiber.

Essen, das bei den meisten gut ankommt

Wichtig ist für das Gremium außerdem, dass der neue Pächter ein Essensangebot für einen „breiten Teil der Bevölkerung“ anbietet und zu einem positiven Image der Gemeinde Plüderhausen beitragen kann. Der vorhandene Nebenraum soll weiterhin für Familienfeiern und andere Anlässe zur Verfügung stehen.

Ebenso gewünscht ist eine regelmäßige Kooperation des neuen Pächters mit den Nutzern der Staufenhalle bei der Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere mit den örtlichen Vereinen und Organisationen. Aus einem erfolgreichen Konzept müsse hervorgehen, dass der zukünftige Pächter die gastronomische Nutzung sicherstellen kann.

Umbau und Sanierung

Die Ausschreibung für das neue Pachtverhältnis soll laut Verwaltungschef Treiber zeitnah erfolgen. Vorstellungen zur Laufzeit des Pachtverhältnisses sollen die Bewerber selbst angeben. Ab wann dann neue Pächter einziehen könnten, ist indes noch nicht im Detail geklärt. „Es gibt noch kein genaues Datum“, so der Verwaltungschef. Ab Sommer finde ein Umbau an dem Gebäude statt. Das Dach sei in einem Teilbereich undicht, außerdem sollten energetische Sanierungsmaßnahmen erfolgen, die Küche umgebaut und der Gastrobereich saniert werden.

„Es macht Sinn, das im Rahmen des Pächterwechsels anzugehen“, sagt Benjamin Treiber. „Das ist auch der Grund, warum wir jetzt schon eine Ausschreibung auf den Weg bringen. Der neue Pächter oder die neue Pächterin soll in die Umbauplanungen einbezogen werden.“ Es gebe zwar ein „grobes Konzept“, die Gemeinde sei aber offen für Anregungen von Seiten des neuen Pächters.