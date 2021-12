Bauland in der Region ist extrem begehrt und deshalb entsprechend schwer zu bekommen. Die Gemeinde Plüderhausen erlässt nun Vergaberichtlinien für ihre Bauplätze. Damit soll transparent gemacht werden, wer am Ende warum einen Bauplatz bekommt - und warum ein anderer vielleicht leer ausgeht.

Für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppelhaushälften gilt in Zukunft ein Punktesystem. So gibt es zum Beispiel 2 Punkte für Menschen, die ihren Hauptwohnsitz bereits in der Gemeinde haben, die