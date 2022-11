Neuer Kaffee-Trailer "Herzöffner" am Bahnhof Plüderhausen: Wer dahinter steckt

Auf dem Weg zur Arbeit noch schnell einen Cappuccino oder ein Tomate-Mozzarella-Brötchen auf die Hand – das war am Plüderhäuser Bahnhof bislang nicht möglich. Seit gut zwei Wochen steht dort gegenüber von Lidl und Rossmann nun der liebevoll dekorierte Kaffee-Trailer „Herzöffner“, der seit dem vergangenen Samstag auch auf dem Plüderhäuser Wochenmarkt vertreten ist. Wer dahinter steckt – und wie lange der Trailer dort stehenbleiben wird.

„Wir haben privat viel Kaffee gemacht“, sagt Benedikt Heinen auf die Frage, wie es dazu kam, dass die zwei Männer mit dem Kaffee-Trailer unterwegs sind. Er sei eigentlich im Bereich IT tätig, Jonny Dell’Anna im gleichen Unternehmen in Winnenden als Lehrer für Gesundheitsthemen. Irgendwann kam die Idee mit dem gemeinsamen Kaffee-Trailer auf, Jonny Dell’Annas Mutter Milana Fink ermutigte die beiden und stieg mit ins Geschäft ein. Wegen Lieferschwierigkeiten mussten die Jung-Unternehmer monatelang auf den Trailer warten, übten im Sommer aber schon mit der neuen Kaffeemaschine. Ihre Jobs haben die zwei indes nicht aufgegeben.

Ab 5.30 Uhr im Kaffee-Trailer, nachmittags bei der Arbeit in Winnenden

„Ich habe heute Morgen um 5.30 Uhr angefangen, mittags geht es dann ins Geschäft“, beschreibt Benedikt Heinen seinen Arbeitstag. Im Kaffee-Trailer soll der Fokus nicht auf Gewinnmaximierung liegen, betonen er und Jonny Dell’Anna. Viel mehr wollen sie ihrer Kundschaft schöne Momente im Alltag schenken. „Wir wollen gerne, dass die Menschen es wertschätzen, eine richtig gute Tasse Kaffee zu genießen“, so Heinen. Auch bei den anderen Produkten sei es ihnen wichtig, hochwertige, lokale Zutaten zu verwenden.

So kommt zum Beispiel der Kaffee für den Trailer von der Kaffeerösterei Nautilus in Schorndorf und die Brötchen für die Panini von der Bäckerei Schulze in Urbach. Die Muffins und anderen süßen Stückchen backen sie abends selbst. Im Angebot haben sie zudem unter anderem selbst gemachten Gewürzkakao und Tee sowie Marmelade. „Solange wir Gewinn machen, wollen wir nur das Beste rausgeben“, sagt Jonny Dell’Anna.

Guter Start auf dem Wochenmarkt, weniger Pendler als erwartet am Bahnhof

Der Slogan von „Herzöffner“ ist „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“. „Das gilt für uns, den Trailer und unsere Kunden“, sagt Jonny Dell’Anna. Am richtigen Ort waren die Kaffeeliebhaber am vergangenen Samstag auf dem Plüderhäuser Wochenmarkt, an dem sie das erste Mal teilnahmen. „Es waren superviele Leute da“, sagt Jonny Dell’Anna. Die meisten seien auch dageblieben, um den Cappuccino aus der Tasse zu trinken, statt ihn mitzunehmen. „Wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen.“

Am Bahnhof-Standort kamen morgens allerdings bislang noch nicht so viele Pendler vorbei, wie erwartet. Ein Grund, vermuten die Betreiber, könnte sein, dass der Trailer derzeit noch etwas abseits des Bahnhofseingangs gegenüber vom Rossmann- und Lidl-Parkplatz steht. Die meisten Kundinnen und Kunden kämen deshalb auch von dort, oft auch nachmittags, weil der Trailer beim Vorbeifahren auffalle.

Schon bald soll er noch etwas näher an den Bahnhof rücken, so dass er dort beim Vorbeilaufen gleich ins Auge sticht. Ein Schild mit schnörkelig-bunter Schrift, das auf den Trailer hinweist, haben Benedikt Heinen und Jonny Dell’Anna schon bei der Unterführung aufgestellt. Außerdem, so die beiden, müsse der Trailer sich auch erst einmal etablieren.

Noch mindestens bis Ende des Jahres wird der Trailer am Bahnhof stehen. Dann machen die Betreiber eine Winterpause und fangen ab April, wieder an, ihren Kaffee zu verkaufen. Das können sie im Prinzip überall, denn der Trailer kann autark betrieben werden. Benedikt Heinen und Jonny Dell’Anna hatten auch andere Standorte, unter anderem in Urbach und Schorndorf, angefragt, sich letztendlich aber erst einmal für den Platz am Plüderhäuser Bahnhof entschieden.

„Wir wollten wo hin, wo Leute noch nichts haben“, erklärt Jonny Dell’Anna. Außerdem hätten sie den Eindruck gehabt, dass die Gemeindeverwaltung dem Geschäft positiv gegenüberstehe. „Es ist eine Win-win-Situation“, findet Dell’Anna deshalb. Das Geschäft sei aber flexibel, der Trailer kann zum Beispiel auch für Veranstaltungen gebucht werden oder an anderen Orten stehen.