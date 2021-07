Welche Menge welcher Holzschutzlasur eignet sich am besten, damit man sie in ein Fass alten Most hineingießt, um damit einen ungeliebten Angehörigen elegant und unauffällig ins Jenseits zu befördern? Wie führt man einen Stich mit einem Stilett von hinten direkt ins Herz aus, ohne dabei an einer Rippe abzugleiten?

Fragen, die im Berufsleben oder Familienleben eher weniger wichtig sind. Für einen Kriminalautor können sie aber genau den Unterschied zwischen einem Bestseller und einem