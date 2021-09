Italienische Lebensmittel erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Spaghetti, Pizza oder Pesto gibt es deshalb längst in jedem Supermarkt zu kaufen. Doch die italienische Küche hat weit mehr zu bieten, das in den großen Lebensmittelgeschäften nicht oder nur mit sehr geringer Auswahl zu finden ist. Wer auf der Suche nach dem gefüllten Gebäck Cannoli, eingelegtem Gemüse oder auch Fonzies, einem beliebten Maissnack, ist, der wird jetzt in der Plüderhäuser Ortsmitte fündig.

Lange