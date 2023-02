Neues Baugebiet in Walkersbach infrage gestellt: Gemeinderat berät neu

Eigentlich hatte der Plüderhäuser Gemeinderat bereits Ende des vergangenen Jahres die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Gebiet in der Sonnehalde in Walkersbach hinter dem Bürgerhaus beschlossen. Damit soll dort mehr Wohnraum geschaffen werden. Dann kam die große Überraschung: Im vorgesehenen Baugebiet befinden sich schützenswerte Mähwiesen. Der Gemeinderat berät das Thema deshalb nun zwar erneut, hielt aber am Aufstellungsbeschluss fest. Das Mähwiesen-Gebiet soll allerdings aus dem vorgesehenen Plangebiet ausgespart werden. Nur ein kleiner Mähwiesen-Streifen wird für die Leitungsführung dort Teil des Bebauungsplangebietes bleiben, so der neueste Gemeinderatsbeschluss zu dem Thema.

Wie kam es dazu, dass das Thema neu beraten werden musste?

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg veröffentlichte bereits am 2. November 2022 neue Karten zu den schützenswerten FFH-Mähwiesen in Walkersbach, der Gemeinde waren diese bei der Beratung des Themas am 29. November 2022 aber noch nicht bekannt. „Eine Information der Kommunen, für deren Gebiet im Daten- und Kartendienst der LUBW neue Veröffentlichungen vorgenommen werden, erfolgt generell nicht“, so die Verwaltung. „Von der für die betreffenden Kommunen überraschenden Ausweisung von FFH-Mähwiesen sind im ganzen Land viele laufende – teilweise auch sehr weit fortgeschrittene – Bebauungsplanverfahren betroffen.“

Die Grüne Liste Umwelt beantragte deshalb, dass der damalige Beschluss aufgehoben und neu beraten wird. Schon im Januar stand das Thema deshalb wieder auf der Tagesordnung, das Gremium vertagte es aber zunächst, weil Unsicherheit darüber bestand, ob es überhaupt so kurz nach der ursprünglichen Entscheidung rechtlich wieder beraten werden dürfe. Das konnte die Gemeinde zwischenzeitlich mit der Kommunalaufsicht klären, eine erneute Beratung war wegen der neuen Lage rechtens.

Gemeinderat fühlt sich Beschluss verpflichtet

„Wir fühlen uns diesem Beschluss verpflichtet“, sagte Bürgermeister Benjamin Treiber. Dies betonten auch einige Gemeinderäte, diskutiert wurde hauptsächlich darüber, ob das Mähwiesen-Gebiet komplett aus dem Bebauungsplan ausgespart werden oder ob es miteinbezogen, aber durch eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan geschützt werden sollte. „Eigentlich ist das rechtlich fast gleichgültig“, sagte Ludwig Kern, Bauamtsleiter bei der Verwaltung. Beide Wege würden seiner Meinung nach zu dem Ziel führen, die FFH-Mähwiesen zu schützen.

„Die Walkersbacher Stimmung ist nicht eindeutig“, äußerte sich der Walkersbacher Ortswart Réné Schuppert in der Sitzung zu dem geplanten Baugebiet. Er habe eine konkrete Anfrage für das Gebiet erhalten. „Es gibt Leute, die sind dafür, und Leute, die sind dagegen.“ Nachdem er die Walkersbacher noch einmal für das Thema sensibilisiert habe, habe er zwei E-Mails erhalten, die er als „eher positiv“ einstufte. „Ich persönlich bin für eine moderate Entwicklung“, sagte er. Die jetzige Größe des Baugebiets sei vertretbar. Ob dort dann Doppelhäuser oder Einfamilienhäuser entstünden - diese Frage kam im Gemeinderat auf -, seien Detailfragen, „aber prinzipiell finde ich es so, wie es ist, eine gute Sache“.

Mehr Mietwohnungen in Walkersbach?

Der GLU-Gemeinderat Reiner Katzmaier wollte wissen, ob auf die bisherigen Anwohner der Sonnenhalde bei einem neuen Baugebiet dort Erschließungsgebühren zukommen würden. „Das ist noch näher zu betrachten“, antwortete Ludwig Kern. Ortswart Schuppert plädierte dafür, dass auf die jetzigen Anwohner keine Mehrkosten zukommen. Das sei sicher ein wichtiger Punkt für die Menschen, die dort schon wohnen. Auch über Mehrfamilienhäuser im Plangebiet müsse diskutiert werden. Klassische Mietwohnungen gebe es in Walkersbach recht wenig, es wäre also interessant herauszufinden, ob hier eine Lücke geschlossen werden könnte. „Wie groß der Bedarf ist, müsste man klären.“