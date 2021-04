Ab dem 4. Mai wird es in der Staufenhalle eine weitere Schnelltest-Möglichkeit in Plüderhausen geben. Jeden Dienstag stehen 96 Tests zur Verfügung, die ein Team der Hohberg-Apotheke von 16 bis 20 Uhr durchführen wird. Die Termine können über www.rems-murr-kreis.de/schnelltest-covid-19 reserviert werden.

„Die Entwicklung hat sich leider auch in Plüderhausen etwas verschärft“, sagte Bürgermeister Andreas Schaffer in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend zur Corona-Lage im Ort. „Wir