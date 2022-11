Online-Dienste im Rathaus Plüderhausen: Bürgermeister warnt vor Betrügern

Das Jahr 2022 geht zur Neige. Das sogenannte Online-Zugangsgesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen eigentlich, bis Ende Dezember ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten.

Davon, alle Leistungen für Bürgerinnen und Bürger online anzubieten, ist die Gemeinde Plüderhausen wie viele andere Verwaltungen aber noch weit entfernt. Wir haben mit Bürgermeister Benjamin Treiber darüber gesprochen, was schon umgesetzt werden konnte und warum einiges noch fehlt. Er warnt zudem vor Online-Betrügern.

Personal für Umsetzung fehlt

„Dank eines sehr engagierten Mitarbeiters im EDV-Bereich haben wir die Möglichkeit, immer weitere Prozesse online zu stellen“, sagt Benjamin Treiber. So ist es zum Beispiel auf der Website der Gemeinde möglich, seine Kinder online für den Kindergarten anzumelden, ein Kfz-Wunschzeichen zu reservieren oder einen Wahlschein zu beantragen. Der Großteil der Verwaltungsdienstleistungen kann aber noch nicht digital angeboten werden. Warum ist das so?

„Wenn man sich einmal umschaut, dann gibt es keine Kommune, die das erreichen wird“, sagt Benjamin Treiber zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes bis Ende des Jahres. Besonders kleine Kommunen wie Plüderhausen hätten das Problem, dass es kein eigenes Personal gebe, das sich nur mit diesem Thema beschäftigen könne. Über das Portal www.service-bw.de sei es zwar möglich, einige Musterprozesse für die eigene Kommune freizuschalten, die das Land schon erarbeitet hat, aber auch hierfür müsste im Rathaus erst einmal geklärt werden, wer sich wann mit dem Thema beschäftigt und wie eine eventuelle Urlaubsvertretung geklärt wäre, erklärt Benjamin Treiber.

Registrierung schreckt ab

Zudem müssten Bürgerinnen und Bürger sich bei www.service-bw.de erst einmal registrieren, was manche Bürger abschrecke. „Auf lange Sicht lohnt sich das aber“, so der Bürgermeister. Auf dem Portal werden in Zukunft viele Dienstleistungen angeboten. Ohnehin werden die Online-Dienstleistungen, die die Verwaltung bislang anbietet, noch nicht viel genutzt.

Ein weiteres Problem bei der Digitalisierung der Leistungen ist es, dass einige Services noch die persönliche Unterschrift von Bürgerinnen und Bürgern erfordern oder anderweitiger Papierverkehr notwendig ist. „Das ist eine Riesenherausforderung“, sagt Benjamin Treiber zum Thema legale digitale Unterschrift. Ebenso eine Herausforderung sei ein verwandtes Thema: Schon jetzt versuchen Betrüger, arglose Bürgerinnen und Bürger, die die Services der Gemeinde in Anspruch nehmen wollen, im Internet übers Ohr zu hauen.

Wegen Betrügern: Bürger zahlen zweimal

„Wenn man ein Gewerbe anmelden will und bei Google nach dieser Möglichkeit sucht, dann tauchen dort andere Seiten auf, die das anbieten“, sagt Benjamin Treiber. Die Plüderhäuser Gemeindeverwaltung biete diesen Service zwar an, es sei aber schon vorgekommen, dass Bürgerinnen und Bürger online betrügerischen Websites aufsaßen, die den Prozess bei der Gemeinde vermeintlich vereinfachen.

„Diese Seiten verlangen eine Gebühr“, sagt Benjamin Treiber. Die Gemeindeverwaltung verlange aber keine Extra-Gebühr dafür, dass der Service online angeboten werde, sondern nur die reguläre, die ohnehin anfallen würde. Die betrügerischen Websites kassieren das Geld also ein und senden der Gemeindeverwaltung dann ein Fax mit den Daten, die Bürger ihnen für die Gewerbeanmeldung übermittelt haben.

„Bei uns fällt dann noch die eigentliche Gebühr an“, erklärt Benjamin Treiber. „Die Bürger müssen also doppelt zahlen.“ Das sorge dann natürlich für Ärger. Benjamin Treiber bittet deshalb darum, die Links, die auf der Website der Gemeindeverwaltung, www.pluederhausen.de, angegeben sind, für die Online-Services der Gemeinde zu verwenden. Apropos Website: Die Gemeinde hat einen neuen Internetauftritt. Weil der bisherige Vertrag ausgelaufen ist, hat die Verwaltung sich umorientiert und ein preislich besseres Angebot gefunden. „In diesem Zusammenhang haben wir das auch barrierefrei gestaltet“, so Treiber.