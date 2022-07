Personalnot: Auch die Zieglerschen kritisieren Teil-Impfpflicht für Pflegekräfte

Die allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 scheint, so zumindest der aktuelle Stand, nicht zu kommen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt dafür schon seit Mitte März; Mitarbeitende zum Beispiel in Pflegeheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern mussten eine vollständige Corona-Impfung nachweisen. Die Diakonie Stetten, die zum Beispiel die Alexanderstifte in Urbach und Rudersberg betreibt, hatte sich bereits gegen die Teil-Impfpflicht ausgesprochen, solange es nicht auch eine allgemeine Impfpflicht gibt, um nicht noch mehr Frust bei den schon überlasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verursachen. Auch die Zieglerschen, die unter anderem das Haus am Brunnenrain in Plüderhausen betreiben, stellten auf Nachfrage den Sinn der einrichtungsbezogenen Impfpflicht infrage.

Zu Beginn der Krise noch Helden

„Als Zieglersche haben wir sehr früh bei unseren Mitarbeitenden für die Impfung geworben“, sagt Pressesprecherin Nicola Philipp. „Wir sind überzeugt, dass die Impfung der Weg aus der Pandemie ist.“ Anstatt einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht hätten die Zieglerschen aber eine allgemeine Impfpflicht bevorzugt. „Die Teil-Impfpflicht trifft ausschließlich jene, die noch zu Beginn der Corona-Krise als Heldinnen und Helden gefeiert wurden“, so Philipp. Die Bekämpfung der Pandemie gehe alle an und könne als Gesellschaft nur gemeinsam gelingen. „Mit der Absage des Bundestags an die allgemeine Impfpflicht steht für uns die Teil-Impfpflicht mehr denn je infrage.“

Wie ist die Situation bei den Zieglerschen?

„Etwa 90 Prozent unserer Mitarbeitenden haben sich gegen Corona impfen lassen“, berichtet Nicola Philipp. Die Zieglerschen beschäftigen im Gesamtunternehmen rund 3400 Menschen. Davon mussten etwa 350 Personen den Gesundheitsämtern gemeldet werden, weil sie ihrem Arbeitgeber keinen vollständigen Impfnachweis vorlegen konnten. „Im Bereich Altenhilfe der Zieglerschen gehen wir von einer Impfquote von rund 95 Prozent aus.“

Seitens der Gesundheitsämter seien laut Nicola Philipp noch keine Betretungsverbote für ungeimpfte Mitarbeitende der Zieglerschen verhängt worden, so dass diese bislang weiter eingesetzt werden. Der Arbeitgeber ist darüber nicht traurig, denn: „Wir brauchen jeden Einzelnen in unseren Einrichtungen, um die Menschen, die uns anvertraut sind, gut betreuen zu können“, sagt Nicola Philipp. Nur in wenigen Einzelfällen von ungeimpften Mitarbeitenden seien die Zieglerschen von den Gesundheitsämtern im Rahmen des Verfahrens angehört worden. Im Rems-Murr-Kreis habe es noch keine Anhörungen gegeben.

Kündigungen wegen Impfpflicht

Bei den Zieglerschen kommt es durchaus an der einen oder anderen Stelle zu Personal-Engpässen, die aber laut Nicola Philipp nicht zwingend auf die Impfpflicht zurückzuführen sind, sondern auf den Fachkräftemangel. Allerdings: „Einige Mitarbeitende haben gekündigt und für sich entschieden, sich eine Arbeit zu suchen, bei der es keine Impfpflicht gibt“, sagt sie. „Jede Kündigung ist eine zu viel und verschärft die ohnehin angespannte Personalsituation erheblich.“

Im Haus am Brunnenrain seien Personalengpässe, so Philipp, nicht direkt auf die Impfpflicht zurückzuführen – doch der allgemeine Fachkräftemangel sei wie überall in der Pflegebranche auch in Plüderhausen zu spüren.