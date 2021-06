Nach langem Hin und Her hat der Plüderhäuser Gemeinderat sich kürzlich für ein Blockheizkraftwerk (BHKW) in der Ortsmitte entschlossen. Es soll gemeindeeigene Gebäude wie das Rathaus, die Staufenhalle oder die Schlossgartenschule versorgen. Das Betriebsgebäude wird gegenüber dem Rathaus in der Brückenstraße stehen. Einige Punkte sind allerdings bei dem Projekt noch offen. Ingenieur Michael Latzko, der die Vorentwurfsplanung federführend als Projektleiter begleitet hat, informierte den