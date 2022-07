Plüderhäuser Festtage: Das Rote Kreuz wird rund 330 Stunden im Einsatz sein

Nach zwei Jahren Pause finden Ende Juli wieder die Plüderhäuser Festtage statt. Für die Besucher wichtig ist dabei die sanitätsdienstliche Absicherung, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übernimmt. Viele Stunden steht das Ehrenamt bereit – und rechnet wieder mit einigen größeren Einsätzen.

„Am Samstagabend werden wir mit insgesamt neun ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort sein“, sagt Ralph Reichert vom Ortsverein Plüderhausen. Er organisiert den Einsatz des DRK. 330 Stunden werden die Ehrenamtlichen insgesamt im Dienst sein, „aber bereits Vorgespräche, Konzept- und Dienstplanerstellung, die konkrete Vorbereitung sowie Auf- und Abbau verlangen uns einiges ab“, sagt er. Hier investiere das Ehrenamt bereits im Vorfeld viele Stunden.

Im Schnitt 50 Hilfeleistungen pro Fest

Einerseits freut sich das Plüderhäuser Helfer-Team, wieder aktiv werden zu können. Andererseits wird das Ehrenamt bei einem Einsatz dieser Größenordnung ganz schön gefordert, „das geht an die Substanz“, sagt Ralph Reichert. „Im Schnitt haben wir 50 Hilfeleistungen während der Festtage, davon zehn größere Einsätze, zu denen mitunter auch der Rettungsdienst hinzugezogen werden muss.“

Auch wegen Insektenstichen, Blasen an den Füßen und kleiner Schürfwunden werden sie gerufen oder aufgesucht. Neben den Besuchern profitiert aber auch der Ortsverein, denn junge Einsatzkräfte machen bei diesem Dienst viele wichtige praktische Erfahrungen – dort können sie das theoretisch Erlernte in der Praxis anwenden und Menschen helfen.

Das Rote Kreuz Plüderhausen wird eine DRK-Zentrale vor Ort einrichten und mit dem eigenen Krankentransportwagen vier Behandlungsplätze vorhalten können. Die Zahl kann bei Bedarf erhöht werden. Die integrierte Leitstelle ist informiert und in ständigem Kontakt zum DRK-Schichtleiter. Standbetreiber und Security wissen Bescheid und melden Not- und Unfälle per Funk an die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Das DRK-Team werde zusätzlich Streife laufen und Präsenz zeigen, sagt Ralph Reichert.

Ortsverein feiert im September Jubiläum

Der DRK-Ortsverein Plüderhausen feiert sein 75-jähriges Bestehen und bietet einen Tag der offenen Tür mit Hocketse an, und zwar am Sonntag, 4. September, von 11 bis 17 Uhr beim DRK-Heim in der Schlossgartenstraße. Die Drohnengruppe Rems-Murr gibt Einblick in ihre interessante Arbeit und der Musikverein Hohberg spielt. Geboten werden Tombola, Historisches, Spielaktionen, ein Infostand und natürlich eine gute Auswahl an Essen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen.

Der DRK-Ortsverein Plüderhausen kann durch eine Fördermitgliedschaft unterstützt werden. Diese fördert engagierte und qualifizierte Helfer, die sich in ihrer Freizeit für andere Menschen einsetzen.

Infos unter www.drk-rems-murr.de/foerdermitglied.