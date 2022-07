Plüderhäuser Festtage sind eröffnet: Mit Einhorn und Greenhorn

Die Plüderhäuser Festtage sind zum Auftakt am Freitagabend offenbar im Hochmittelalter gelandet (Lesen Sie hier, was bei den Festtagen geboten ist). Die Bühne im Zelt, auf der bis Montag die Polka rockt (so das Motto in diesem Jahr), ist bevölkert von Rockträgerinnen und allerlei weiteren bunt Kostümierten. Sie tragen zentimeterdicke Gewänder, stecken bei Bruthitze im dämpfigen Zelt in Rüstungen, lassen farbige wallende Kleider fliegen, klimpern, zupfen und schlagen auf altertümliche Instrumente, trampeln beim Tanz mit Schnürstiefeln und Schnabelschuhen auf dem Holzboden oder lassen zu orientalischen Klängen die Hüften hüpfen und zucken, zücken Schwerter und wedeln mit bunten flatternden Tüchern.

Die Mitglieder des Staufersaga-Vereins aus Schwäbisch Gmünd sind eine von drei Neuheiten im Fürstenbergzelt. Moderiert vom Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold spielen sie Szenen der Staufersaga nach. Die Kreuzritter und Sarazenen wirken furchterregend unter Kettenhemden und Ritterhelmen, sind aber natürlich nette Zeitgenossen, deren Schwerter von neugierig zusehenden Kindern am Bühnenrand bestaunt werden.

„Nach dem Einhorn sehen Sie nun das Greenhorn“

Die Fahnenschwinger tragen das Wappentier Schwäbisch Gmünds, das Benjamin Treiber aufgreift: „Nach dem Einhorn sehen Sie nun das Greenhorn“, sagt er und positioniert sich wagemutig und holzhammerbewehrt und schlagbereit vor dem Fass, dessen Inhalt sich nicht als Springbrunnen über die vorne Sitzenden ergießen sollte, sondern im idealen Fall in die Krüge rinnt.

Treiber braucht fünf Schläge, die quasi dem Ritterschlag eines Bürgermeisters gleichkommen, dann läuft der Saft des viertägigen Festlebens in den Krug. Das Bier sei schon am Donnerstag beim Blasmusikfestival gut geflossen und alle seien bei bester Stimmung gewesen, berichtet Hartmut Bay vom Festkomitee. Die bewährten Teams aus Ehrenamtlichen der veranstaltenden Vereine seien nach zweijähriger Zwangspause nahezu komplett wieder parat, so Bay.

Ein Festtage-Neuling ist Benjamin Treiber, der auf Nachfrage sagt, dass er für seinen ersten Fassanstich gebt habe. „Mit einem ungeöffneten Fass von 2017, das sie im Festkomitee irgendwo gefunden haben.“ Ein Schlag habe ihm ausgereicht, berichtet er. Doch dies sei eher „ein ungünstiges Omen“, sagt er kurz vor seinem großen Auftritt vor riesigem Publikum, das ihm motivierend zuruft und pfeift, applaudiert und jubelt, als er es bis auf eine kleine Fontäne nach dem zweiten Schlag prima hinbekommt - da hatte der Ansatz nicht richtig dringesteckt.

Noch ein Debüt

Zuvor legt er spontan sein Debüt als Fahnenschwinger hin – zusammen mit dem Kollegen Arnold, der ihm eine in Schwäbisch Gmünd gestickte Fahne mit Plüderhäuser Wappen überreicht und ihn auffordert und instruiert, wie herum er Hand und Fahne über welchen Oberschenkel nach oben ziehen soll. Der Kollege der muss es wissen, ist er doch, wie er die zahlreichen klatschenden und gut gelaunten Besucher wissen lässt, selbst aktiv bei den Fahnenschwingern.

Das Zelt ist voll und heiß. „Noch keinen Takt gespielt, aber schon durchgeschwitzt“, meint einer der Musiker, der kurz zwecks Frischluftzufuhr die Bühne verlässt. Wie es wohl den Hübschlerinnen in ihren bodenlangen Kleidern ergehen mag? „Das ist der Vorteil am Mittelalter, die Leute waren arm und hatten nur ein Kleid zum Tragen“, sagt eine von ihnen, die – man mag nicht mit ihr tauschen bei der Hitze – einen Fuchspelz um den Hals trägt. So will es das Kostüm der „Schönen der Nacht“, die, wie OB Arnold wissen lässt, damals im „ältesten Gewerbe der Welt unterwegs“ gewesen seien.