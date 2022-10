Plüderhäuser Festtage: Gemeinderat spricht sich klar für die Veranstaltung aus

Wollen wir die Plüderhäuser Festtage auch zukünftig oder nicht? Immer wieder gab es Diskussionen über den Zuschuss, den die Gemeinde für die Veranstaltung zahlt, im Plüderhäuser Gemeinderat. Der Grund dafür war die schlechte Haushaltslage der Gemeinde, zudem wünschten sich viele Gremiumsmitglieder eine transparentere Kostenabrechnung der Veranstaltung. Nun hat der Gemeinderat ein neues Abrechnungsmodell verabschiedet und sich mit einer deutlichen Mehrheit für den Fortbestand der Festtage ausgesprochen.

Was die Gemeinde in Zukunft zu den Festtagen zuschießt

Welche Leistungen die Gemeinde und die Arbeitsgemeinschaft der veranstaltenden Vereine (Arge), die die Festtage ehrenamtlich immer wieder auf die Beine stellt, wie verrechnen, das war in der Vergangenheit nicht immer klar definiert und für alle nachvollziehbar. Es fanden deshalb viele Gespräche zwischen den Beteiligten statt, die konkrete Entscheidung über die zukünftige Finanzierung der Festtage wurde aber 2021 noch einmal verschoben, auch mit dem Argument, dass ein genauer Blick auf die Festtage 2022 bei der Entwicklung eines neuen Abrechnungsmodells helfen könnte. Ein solches konnte nun gefunden werden.

Die Gemeinde wird auch weiterhin die Kosten für Bauhofleistungen übernehmen. Der aktuelle Leistungsumfang der Verwaltungsmitarbeiter ist jetzt aber in einem Katalog festgeschrieben, der künftig angewendet werden soll. Über den Katalog hinausgehende Leistungen des Bauhofs werden den veranstaltenden Vereinen vollumfänglich in Rechnung gestellt. Auch die Personalkosten in der Geschäftsstelle werden weiterhin von der Gemeinde übernommen. Die Einnahmen für die Vermietung des Festplatzes bleiben bei der Gemeinde, die die Kosten für den Security-Dienst dort in Rechnung stellt. Fremdleistungen werden zukünftig alle direkt von der Arge bezahlt. Die Arge übernimmt zudem die Kosten für die Miete für die Lagerfläche, Wasser und Abwasser sowie für die Feuerwehr.

Wie viel kosten die Festtage eigentlich?

In den meisten Jahren belaufen sich die Personalkosten für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter der Verwaltung laut Bürgermeister Benjamin Treiber auf 50.000 bis 60.000 Euro. 2022 haben sie etwa 58.000 Euro betragen, allerdings seien die Festtage auch nach einer langen Pause das erste Mal wieder ausgerichtet worden, so dass manche Abläufe vielleicht etwas länger als sonst gedauert hätten. Die Bauhofleistungen machen den größten Teil der Kosten der Gemeinde für die Festtage aus. Hinzu kommen aber weitere Leistungen und ein Zuschuss an die Vereine, weil sie das Fest ehrenamtlich ausrichten. Insgesamt kosteten die Festtage in diesem Jahr die Gemeinde laut Treiber also um die 85.000 Euro.

Hinzu kamen Kosten, die nach der Meinung des Bürgermeisters extra betrachtet werden müssten, wie zum Beispiel 5000 Euro für den Seniorennachmittag der Gemeinde, bei dem die Gemeinde Marken für Essen und Trinken für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgab. Zusätzlich hat die Gemeinde unter anderem Vertreter aus Nachbarkommunen eingeladen. Wenn diese Kosten ebenso mitgezählt werden, kommt man laut Treiber für 2022 auf etwa 94.000 Euro.

Die meisten Gemeinderäte wollen das Fest

Vom neuen Abrechnungsmodell erhoffen die Verwaltung und der Gemeinderat sich mehr Transparenz, geringere Kosten und weniger Diskussionen darüber, welche Leistungen wie und in welchem Umfang verrechnet werden. Die klare Rollenverteilung soll der Arge, die schon jetzt Verträge für die Festtage 2023 abschließen muss, zudem Planungssicherheit geben. Die Vereine sollen auch in Zukunft die Möglichkeit haben, durch die Veranstaltung der Festtage etwas zu verdienen.

"Ich liebe die Festtage"

Die Entscheidung für das neue System fiel im Gemeinderat bei lediglich zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung deutlich aus. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Scheurer nannte die Festtage „ein Markenzeichen, das über das Remstal hinausgeht“. SPD-Gemeinderat Marcel Schindler betonte: „Die Festtage stiften Identifikation mit dem Ort.“ „Ich liebe die Festtage“, proklamierte sein Fraktionsvorsitzender Klaus Harald Kelemen. Für ihn stehe außer Frage, dass sie weitergehen müssen. Einige Gemeinderäte bedankten sich bei den Veranstaltern der Festtage für ihren Einsatz. Claudia Jensen, FW-FD-Fraktionsvorsitzende, befürwortete zwar den Fortbestand der Veranstaltung, sah eine Kostentransparenz aber noch nicht als gegeben an und forderte diese für die Zukunft ein.

„Ich war mal sehr skeptisch, was die Transparenz anging, mittlerweile habe ich Vertrauen gefasst“, sagte dagegen CDU-Rat Andreas Theinert. Uwe Härer-Schurr (Grüne Liste Umwelt) wollte ebenso zustimmen, „aber nicht für die Ewigkeit“. Er warb für eine neue Überprüfung der Kosten „in zwei oder drei Jahren“. Sein Fraktionskollege Reiner Katzmaier befand die Kosten für die Festtage bei den schlechten Gemeindefinanzen indes für zu hoch.