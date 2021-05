Sollen die Gemeindegebäude in der Ortsmitte in Zukunft mit Nahwärme versorgt werden oder nicht? Mit dieser Entscheidung ringt der Plüderhäuser Gemeinderat bereits seit Jahren. Dabei steht er im Wettlauf mit der Zeit, denn: Die Heizanlagen in einigen der gemeindeeigenen Gebäude - insbesondere die Anlage für die Wohnung und die Kindertagesstätte im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus und in der Schlossgartenschule - liegen in ihren letzten Zügen und überstehen weitere Winter eventuell nicht.