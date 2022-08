Plüderhäuser See: Blaualgen nachgewiesen, Toxingehalt noch unbekannt

Bereits zu Beginn dieser Woche musste die Gemeinde Plüderhausen den Nichtschwimmerbereich im Badesee sperren. Es waren Blaualgen entdeckt worden, das Gesundheitsamt entnahm an mehreren Stellen des Sees Wasserproben. Bis Ende dieser Woche sollten dann die Ergebnisse da sein. Eine Nachfrage bei der Gemeinde am Freitagmorgen ergibt: Im See wurden nach ersten Rückmeldungen des Gesundheitsamts tatsächlich Cyanobakterien, also Blaualgen, nachgewiesen. Das sei aber wenig überraschend, da die Blaualgen bereits mit bloßem Auge erkennbar waren.

Die Untersuchungsergebnisse, die eine Aussage über den Toxingehalt im Wasser geben, liegen der Gemeinde allerdings noch nicht vor, so Bürgermeister Benjamin Treiber. Es sei auch unklar, ob die Gemeinde diesbezüglich noch im Laufe des Freitags informiert werde.

Erst einmal bleibt die Lage am See also gleich. Sollte sich etwas ändern, informieren wir sie an dieser Stelle.