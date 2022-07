Plüderhäuser See: Wasserqualität gut, kein Blaualgen-Problem, genug Sauerstoff

Hitze und Trockenheit machen derzeit einigen Seen zu schaffen. So gibt es zum Beispiel beim Aichstrutsee die Sorge, er könnte umkippen (hier geht es zum Artikel darüber), das heißt, dass der Sauerstoffgehalt derart sinkt, dass Lebewesen im See wie Fische sterben. Der Plüderhäuser See hat im Moment allerdings keine Probleme, wie der Plüderhäuser Bauamtsleiter Ludwig Kern auf Anfrage berichtet. „Die Lage ist derzeit gut“, sagt er. „Man kann baden.“ Es gebe zwar Blaualgen im See, das sei mikroskopisch festgestellt worden.

Aber die Konzentration sei so gering, dass man keine Veranlassung gesehen habe, den Microcystin-Gehalt zu bestimmen. Microcystin ist ein Stoffwechselprodukt der Cyanobakterien, die landläufig Blaualgen genannt werden. Es ist ein Toxin und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken zum Beispiel zu Haut- und Schleimhautreizungen, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen führen.

Regelmäßige Wasserkontrollen

Das Gesundheitsamt führt regelmäßig Routinekontrollen des Wassers im Plüderhäuser See durch. Aber nur, wenn die Blaualgenkonzentration dabei ein so hohes Maß erreiche, dass es bedenklich werden könnte, werde auch der Mikrocystin-Gehalt bestimmt, sagt Ludwig Kern.

Auch der Sauerstoffgehalt im See sei im grünen Bereich, derzeit und eigentlich auch immer. „Wir hatten zum Glück nie ein Sauerstoffproblem“, sagt der Bauamtsleiter. Derzeit sei auch der Wasserstand im Vergleich zu den Vorjahren auf einem guten Niveau. Aber Ludwig Kern bleibt realistisch: „Die Situation kann sich sehr schnell ändern.“ Im Augenblick sei man einfach sehr froh, dass die Badesaison gut verlaufe. Bislang sei der See in diesem Sommer auch nie überlaufen gewesen.

In den vergangenen Sommern musste der Plüderhäuser See immer wieder für längere Zeit mit Warnhinweisen umstellt werden. Das Gesundheitsamt und die Gemeinde rieten dringend davon ab, ins Wasser zu gehen. Wer es dennoch tat, tat es auf eigenes Risiko.