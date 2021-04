Die Umbauarbeiten in der Brunnenstraße 6 in Plüderhausen sind abgeschlossen, die neuen Räumlichkeiten können in Betrieb genommen werden. Damit bieten die Zieglerschen nun 15 Plätze für Tagespflegegäste im Erdgeschoss des Seniorenzentrums „Haus am Brunnenrain“ an und runden damit das Angebot für Senioren am Standort Plüderhausen ab.

„Richtig schön geworden“, sagte Bürgermeister Andreas Schaffer bei seinem Rundgang in den neuen Räumlichkeiten kurz vor der Eröffnung. „Das hier ist ein