Plüderhausen diskutiert: Wie viel Nachverdichtung ist sinnvoll?

Als vor drei Jahren Pläne öffentlich wurden, das Grundstück mit der Nummer 52 zu bebauen, war die Aufregung bei den Nachbarn in der Halde groß. Wo rund 40 Jahre lang eine Wiese war, sollte nun ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten entstehen. Die Nachbarn reagierten mit Unverständnis, nannten die Pläne „maßlos“.

Halde 52: Bebauungsplan ist rechtens

Der Gemeinderat sah das nicht so. Er stimmte einer Änderung des Bebauungsplans bei drei Enthaltungen zu. Gegen diesen legten Anwohner Widerspruch ein, es fand schließlich ein Normenkontrollverfahren statt. Doch ohne Erfolg: Ende März stufte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim den Bebauungsplan als zulässig ein.

Das Gericht bestätigte damit, dass die Gemeinde auch mit einzelnen Bauvorhaben städtebauliche Ziele verfolgen kann. Das heißt, etwa: die Innenentwicklung stärken, Baulücken schließen oder eine hochwertige Bebauung ermöglichen, die sich in die Umgebung einfügt.

Doch wie sinnvoll sind Nachverdichtungen wie diese überhaupt? Daran scheiden sich die Geister, weshalb Bürgermeister Benjamin Treiber kurz nach seinem Amtsantritt eine Grundsatzdiskussion dazu ankündigte. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fand diese nun statt.

Keine Leitlinien für das Vorgehen bei Nachverdichtung geplant

„Wir diskutieren so etwas eigentlich ständig“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf die Bauanfragen oder Bebauungsplanänderungen, die immer häufiger die Tagesordnung des Technischen Ausschusses füllen. Eine Patentlösung gebe es dafür indes nicht. Außerdem würde es gut und gerne 10.000 Euro kosten, Leitlinien dafür mit Hilfe einer Fachberatung festzulegen. „Vielleicht können wir uns ja auch auf einige Dinge so verständigen“, so Treibers Hoffnung.

Vor- und Nachteile von Nachverdichtung

Das Spannungsfeld bei diesem Thema verdeutlichte Ludwig Kern. „Wer plant, muss aber auch an die Ökologie denken“, sagte der Bauamtsleiter. Grundsätzlich sei es heute zwar möglich, Nachverdichtung so zu konzipieren, dass der ökologische Fußabdruck möglichst klein bleibe. Im Blick behalten sollte man dabei aber, dass nicht zu viel Niederschlagswasser anfällt. Sonst könnten die Kanäle die Wassermenge bei starkem Regen nicht mehr fassen. Zugleich gab er zu bedenken: Auch wenn man um jeden Einwohner froh sei, der die Infrastruktur (wie Schulen, Kindergärten oder Straßen) nutze, „wirtschaftlich ist Nachverdichtung eine Riesenherausforderung“.

Doch die Nachfrage sei anhaltend hoch, so Kern weiter – auch und gerade aus Plüderhausen selbst. Wenn Einheimische im Alter ihr großes Haus hergeben wollen, um in eine ortskernnahe Wohnung zu ziehen, und dadurch neuer Wohnraum entstehe, sei das aus Gemeindesicht unterstützenswert. Und von gut umgesetzten Nachverdichtungen könne eine Kommune letztlich auch sozial profitieren, weil neue Wohnformen etwa ein Quartier aufwerten. Wichtig sei dabei aber, die Bevölkerung frühzeitig zu informieren. Das würde die Akzeptanz erhöhen. Außerdem müsse man auch herausstellen, wenn solche Vorhaben gut gelingen. Als positives Beispiel für ein inzwischen weithin akzeptiertes Nachverdichtungsprojekt nannte Kern etwa das Foto-Sydow-Gebäude in der Schulstraße.

Was die Gemeinderäte zur Nachverdichtung sagen

Auch Klaus Harald Kelemen (SPD) legte Wert auf die ökologischen Auswirkungen von Nachverdichtungen. Mit Blick auf das Niederschlagswasser forderte er, Zisternen bei Neubauten vorzuschreiben – zumal wenn in der Nähe der Rems gebaut werde. Das könne man Bauherren schon zumuten, „das kam mir bislang zu kurz“, sagte er kritisch zu seinem Gremiumskollegen. Außerdem solle man bei der Planung auch stets die Parksituation bedenken.

Ulrich Scheurer (CDU) sagte, dass Nachverdichtung immer wieder zur Unruhe in der Nachbarschaft führen könne – er nannte dafür als Beispiel den Kindergartenneubau im Goldacker, der 2005/06 große Wellen geschlagen habe. Damit müsse man leben. „Unmut wird es immer geben, das wird sich nicht vermeiden lassen.“ Umso wichtiger sei es deshalb, die Bevölkerung frühzeitig zu informieren.

Ein Tucholsky-Zitat und das Leid mit den Idealvorstellungen

„Ich befürchte, egal wie wir es definieren, die einzelnen Diskussionen bei Projekten wird es immer geben“, sagte Erich Wägner (GLU) . Die grundsätzliche Position seiner Fraktion sei aber klar „Innenverdichtung vor Außenbebauung“ – auch wenn das immer ein Spagat sei. Kurt Tucholsky paraphrasierend fasste er die kaum zu erfüllenden Idealvorstellungen mancher Anwohner wie folgt zusammen: „Vorne der Ku'damm, hinten die Ostsee“. (Im Gedicht „Ideal“ hatte Tucholsky geschrieben: „Ja, das möchste: Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse / vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße / mit schöner Aussicht, ländlich-mondän / vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn“.) Wägners Fazit: „Wir müssen das weiter im Einzelnen diskutieren.“

Silvan Vollmar (FW-FD) meinte: „Wir dürfen nicht immer alles den Interessenten überlassen, sondern müssen städtebaulich planen.“ Bei Bausachen sollten auch immer Planungsalternativen berücksichtigt werden. Vollmar gab zudem zu bedenken: „Irgendwann ist Plüderhausen mal fertig gebaut.“ Die Gemeinde sei jetzt schon ziemlich dicht besiedelt und „ich will keine 15.000 Einwohner“.

Reiner Schiek (CDU) schließlich meinte: „Wir brauchen Wohnraum, aber auch Lebensraum.“ Es sei nämlich nicht so, dass Nachverdichtung nur Vorteile habe. Diese müsse mit Blick auf Kitaplätze und Schulen auch immer „Maß und Ziel“ haben.

Wie die Gemeindeverwaltung künftig vorgehen will

Was folgt nun daraus? Die Diskussion über Nachverdichtung ist damit noch nicht abgeschlossen, wie Treiber betonte. Die Verwaltung hat aber Schlussfolgerungen getroffen. So will sie künftig mehr über bereits realisierte Nachverdichtungsprojekte informieren. Damit sollen (vorteilhafte) Nachverdichtungen bei der Bevölkerung bekannter und besser wahrgenommen werden.

Wenn bei Vorhaben ein neuer Bebauungsplan notwendig ist, sollen zudem stets der städtebauliche Gesamtzusammenhang berücksichtigt und mögliche Planungsalternativen im Verfahren aufgezeigt und abgewogen werden. Außerdem sollen ökologische Maßnahmen bei der Planung stärker in den Vordergrund rücken. Dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.