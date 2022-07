Plüderhausen: Ein Blaskapellen-Feuer zum Auftakt der Festtage

Sehr warm war der Abend eh schon, aber der quirlige Moderator Hansy Vogt ließ dabei nichts anbrennen mit seinen Ansagen zum 9. Blasmusikfestival Rems Regio auf den 58. Plüderhäuser Festtagen im großen Zelt am Gänswasen: „Wir wollen feiern und Blasmusik hören! Seid ihr bereit?“, rief er ins früh schon zahlreich erschienenen Festpublikum an den langen Biertischen.

Und so entzündeten denn auf den zwei sich gegenüberliegenden Bühnen acht Orchester aus der ganzen Umgebung ein mitreißendes Blaskapellen-Feuer, sozusagen einen heißen Blech-Sturm unter dem Motto „polkarockt“. Ein abwechslungsreich unterhaltsames Musik-Marathon bis in die späte Nacht. Den recht schnittigen Auftakt machte mit weißen Pepita-Hütchen die Spielgemeinschaft UrWald unter ihrem Dirigenten Wolfgang Kumpf. Und im Halbstunden-Takt wurde dann das Taktstöckchen an die nächste Kapelle weitergereicht.

Bürgermeister Benjamin Treiber spielt selbst Waldhorn

Für den seit einem Jahr im Amt tätigen Plüderhäuser Bürgermeister Benjamin Treiber ist es eine Premiere. Er ist selber Bläser, hat Waldhorn im klassischen Orchester der Jugendmusikschule gespielt. „Die Vorfreude ist riesengroß“, sagte er zum Beginn der Festtage, kurz bevor er zum Fassanstich antreten musste. Was er sich für die kommenden Tage wünscht, sind „viele Gäste, gute Stimmung und dass das Wetter mitspielt“.

Riesenrad und Dschungelcamp

Geboten ist nicht nur ein reiches Begleit-Programm. Allemal verlockend ist auch der gar nicht so kleine Mini-Wasen, ein wirklich ansehnlicher Rummelplatz vor dem Festzelt. Mit einem Riesenrad, einem geisterbahnähnlichem Dschungelcamp, Karussells und Boxautos, mit gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Büchsenwerfen ist das ein pures Vergnügen und schon am ersten Abend von jung und alt gut besucht. Bis Montag folgen Theater, verschiedene Bands, ein Festumzug und ein Spielfest für Kinder sowie viele weitere Vergnügungen.

Der echte Wert ist der Zusammenhalt

Wie fühlt’s sich an, fragen wir kurz vor dem Start Hartmut Bay vom Festkomitee. „Super!“, sagt er: „Es ist Zeit, dass wir das Ding wieder machen!“ Mit einem Programm erklärt er, dass ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht möglich wäre. „Der echte Wert ist der Zusammenhalt. Und der wirkt sich auch auf den Umgang der Vereine untereinander im normalen Jahresverlauf aus.“