Plüderhausen: Grünes Licht für neues Flüchtlingsheim, aber Kritik an Gebäudehöhe

Günstiger Wohnraum auf der einen Seite, ein Obdachlosen- und Flüchtlingsheim auf der anderen: Das ist geplant in der Adelberger Straße in Plüderhausen. Gemeinsam mit einem privaten Investor will die Gemeinde zwei bestehende Gebäude abreißen und neu bauen lassen. Der dafür notwendigen Änderung des Bebauungsplans hat der Gemeinderat jetzt mehrheitlich zugestimmt.

Was soll an dieser Stelle in Plüderhausen entstehen?

Der Investor würde gerne ein Mehrfamilienhaus mit einfachem und bezahlbarem Wohnraum in der Adelberger Straße 22 schaffen. Das Gebäude soll vor allem den Bedarf von jüngeren Menschen decken. Auf dem Grundstück nebenan mit der Hausnummer 18 will die Gemeinde Wohnraum schaffen für Menschen in Wohnungsnot. Obdachlose und Geflüchtete sollen hier unterkommen. Neben dem Hauptgebäude sind kleinere Nebengebäude für Müll, Hausmeister und Fahrräder angedacht. Die Planungen dazu müssen im Verlauf des Verfahrens aber noch konkretisiert werden.

Beide Gebäude sollen ein Satteldach bekommen und drei Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss beinhalten. Wobei im Plan für das Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss Parkplätze vorgesehen sind. Das Mehrfamilienhaus soll 13,36 Meter, die geplante Unterkunft 14,30 Meter hoch werden.

Wieso musste hierfür der Bebauungsplan geändert werden?

Nach den Vorgaben des bestehenden Bebauungsplans „Mühlstraße Süd-Ost“ wären solche Gebäudehöhen und das zusätzliche Geschoss nicht möglich gewesen. Deshalb wurde nun eine Änderung des Bebauungsplans vorgeschlagen, die sowohl eine höhere Bebauung auf dem Grundstück als auch eine größere Ausnutzung der bebaubaren Fläche ermöglichen würde.

„Wir möchten damit unserer öffentlichen Aufgabe gerecht werden“, sagt Bauamtsleiter Ludwig Kern auf unsere Nachfrage. Bereits bisher sei die Adelberger Straße 18 als Unterkunft genutzt worden. Eine Sanierung des Gebäudes wäre aber nicht mehr wirtschaftlich gewesen.

Der Bereich soll nun als „besonderes Wohngebiet“ ausgewiesen werden. Das ermöglicht eine stärkere Nachverdichtung als ein „allgemeines Wohngebiet“: Hier ist etwa die Grundflächenzahl von 0,6 möglich. Im bisherigen Plan waren 0,4 erlaubt. Dieser Wert benennt das Maß der baulichen Nutzung eines Grundstücks. Nach der geplanten Änderung wäre es also erlaubt, 60 Prozent der Fläche zu überbauen. Außerdem wurde der Abstand zum Nachbargrundstück verringert auf 2,5 Meter.

Durch die zusätzliche Höhe werde das Gebäude wirtschaftlicher, sagt Kern. Wenn man in die Höhe gehe, sei das aber auch ökologisch vorteilhaft, weil nicht mehr Fläche dadurch versiegelt wird.

Wie bewertet der Gemeinderat das Vorhaben?

Die Pläne wurden bereits im Technischen Ausschuss vorberaten, wo es noch eine Reihe von Änderungswünschen seitens des Gremiums gab. So wurden die Gebäudehöhen etwas reduziert. Auch hat die künftige Unterkunft noch Stellplätze bekommen. Zudem wurden die Nebengebäude an die Rückseite des Hauses verlagert. Auch bei dem Gebäude des Investors wurde noch einmal umgeplant. So hat das Dach nicht mehr eine Längsfront, sondern zwei Quergiebel.

Im Gemeinderat traf diese Planung nun auf mehrheitliche Zustimmung. „Ich begrüße ausdrücklich, dass die Gemeinde hier Wohnraum schafft“, sagte SPD-Rat Klaus Harald Kelemen. „Da machen wir das Richtige.“ Silvan Vollmar (FW-FD) lobte die geänderte Planung: „Für mich hat das jetzt eine deutlich bessere Qualität.“

Gab es auch Kritik am Bebauungsplan?

„Mir ist das insgesamt zu hoch“, sagte Reiner Schiek (CDU), der Bedenken ganz grundsätzlicher Art äußerte: „Wenn wir so hoch bauen, können sich sämtliche Bauherren in der Adelberger Straße künftig darauf berufen.“ Er fürchtete, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen wird. Denn bisher gibt es in der Nachbarschaft nur Gebäude mit zwei Vollgeschossen. Auch kritisierte er den insgesamt recht hohen Grad an Versiegelung. Außerdem war ihm der Abstand zu den Nachbargrundstücken zu gering.

Könnte hier ein Präzedenzfall entstehen?

Bauamtsleiter Ludwig Kern verwies in der Sitzung auf „Vorprägungen im Gebiet“, wo es bereits mehrere Gebäude gebe, die nah aneinander stünden. Ein Präzedenzfall entstehe durch den geänderten Bebauungsplan nicht, sagt Kern auf unsere Nachfrage. „Der Gemeinderat ist nicht dazu verpflichtet, das an anderer Stelle auch so zu machen.“ Niemand könne davon einen Rechtsanspruch ableiten, dass künftig mit drei Vollgeschossen geplant werden kann. Der Bebauungsplan in der Nachbarschaft bleibe in seiner jetzigen Form bestehen.

Gab es weitere Kritikpunkte im Gremium?

Markus Proschka (CDU) meinte, die Planung sei besser geworden durch die neue Dachform, „bei privaten Bauherren hätten wir das aber abgelehnt“. Das Gebäude sei zu hoch. Auch Uwe Härer-Schurr (GLU) waren die beiden Gebäude immer noch zu hoch. Solange die Nachbarn aber damit leben könnten, sei es für ihn auch in Ordnung.

Härer-Schurr hatte noch einen weiteren Kritikpunkt: Die Balkone waren ihm in der Planung zu nah an der Straße. „Da ist ziemlich wuchtig ausgeführt und nicht das, was wir wollten.“ Claudia Jensen (FW-FD) schlug vor, die Gebäude etwas nach hinten zu versetzen, so dass sie an die Gebäudelinie des Nachbarhauses anschließen. Diesem Antrag folgte das Gremium dann mehrheitlich. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde dann auch die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

Wie geht es nun weiter im Verfahren?

Der Bebauungsplan wird mit der beschlossenen Änderung demnächst für einen Monat lang öffentlich ausgelegt. Träger öffentlicher Belange, wie etwa auch Anwohner, können zu den Plänen dann Stellung beziehen. Dem Vernehmen nach dürfte es hier noch Widerspruch geben. Verwaltung und Gemeinderat werden sich dann im Anschluss noch einmal mit dem Bebauungsplan beschäftigen.