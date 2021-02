Plüderhausen: Kreisstraße zwischen Walkersbach und Kreisgrenze für drei Tage gesperrt

Wegen Holzfällarbeiten wird die Kreisstraße 1886 bei Plüderhausen in den Faschingsferien drei Tage gesperrt. Das teilt das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises in einer aktuellen Pressemitteilung (08.02.) mit. Die Sperrung dauert von Montag, 15. bis einschließlich Mittwoch, 17. Februar, jeweils von 8 bis 16 Uhr an.

Laut Pressemitteilung müssen entlang der Kreisstraße zwischen Plüderhausen-Walkersbach und der Kreisgrenze (K 1886) dringend erforderliche Holzfällarbeiten durchgeführt werden. Eine Umleitungsstrecke wird nach Angaben des Landratsamts ausgeschildert. Sie führt über Lorch und Alfdorf nach Walkersbach und umgekehrt.