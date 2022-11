Plüderhausen: Wie die Kirchengemeinden das Thema Nachhaltigkeit angehen

Seit Beginn des vergangenen Jahres besteht bereits der „Fair Mission“-Laden in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Plüderhausen. Verkauft werden dort nach Gottesdiensten oder auf Bestellung Fairtrade-Kaffee, Tee, Schokolade und Wein. In Zukunft will nicht nur die katholische Kirchengemeinde das Thema Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus rücken: Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde Plüderhausen haben sich kürzlich gemeinsam auf den Weg zur „Fairen Gemeinde“ gemacht.

Katholischer Laden kommt gut an

„Der Laden hat eigentlich immer einen regen Zulauf“, sagt Ralf Tschorn. Der stellvertretende Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats betreibt „Fair Mission“ zusammen mit Regine Liebchen, Vorsitzende des Rats. Einige Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde kämen regelmäßig und kauften unter anderem ihren Kaffee dort ein. Alle Überschüsse aus dem Umsatz gehen an die Organisation „Breads Bangalore“ in Indien, die sich unter anderem in der Kinder- und Jugendentwicklung und Gemeindeentwicklung engagiert.

Neben dem Angebot von fairem Kaffee und einem weiteren Produkt aus fairem Handel oder regionalem Anbau bei ihren Veranstaltungen müssen die Kirchengemeinden laut der Initiative „Faire Gemeinde“ mindestens drei andere Kriterien erfüllen, um ein entsprechendes Siegel zu bekommen. So können Gemeinden sich zum Beispiel beim Thema Müllvermeidung engagieren, Ökostrom beziehen, faire Produkte verkaufen, bei dem Thema ökumenisch zusammenarbeiten oder ein nachhaltiges Energiemanagement einführen.

Gemeinden setzen vieles schon um

„Vieles machen wir sowieso schon“, sagt Silke Günther, Zweite Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats in Plüderhausen dazu und nennt zum Beispiel Ökostrom, die ökumenische Zusammenarbeit oder den existierenden Verkaufsladen der Katholiken. „Jetzt wird es sichtbar gemacht.“ Zudem ist das bisherige Engagement natürlich trotz der schon erfüllten Kriterien in Zukunft noch ausbaufähig. Um das Zertifikat „Faire Gemeinde“ zu bekommen und zu behalten, müssen die Plüderhäuser zum Beispiel einmal im Jahr auch eine Informationsveranstaltung zum Themenbereich „Fair Handeln bei uns und weltweit“ durchführen. Hier könnte Silke Günther sich vorstellen, Gemeindemitglieder mit mehr Informationsveranstaltungen für das Thema zu begeistern.

Auch eine Auftaktveranstaltung der beiden Gemeinden zum Thema mit einem Referenten aus dem Schorndorfer Laden „Liebevoll“ hat bereits stattgefunden. „Es waren rund 30 bis 35 Menschen da“, so Silke Günther. „Die Gemeindemitglieder, die sich zum Projekt geäußert haben, finden es gut.“ Nun wollen die Initiatoren in Plüderhausen sich weiter engagieren und das Thema in ihren Gemeinden vorantreiben.