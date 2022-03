In der Gemeinde Plüderhausen ist bekanntlich das Geld knapp. Doch zugleich sind die allermeisten Parkplätze im Ort kostenlos. Lediglich am Badesee und in der Marktplatz-Tiefgarage müssen Autofahrer etwas bezahlen – und in der Tiefgarage auch erst ab der dritten Stunde. Die Verwaltung hat nun vorgeschlagen, für den Gänswasen ein Parkraumkonzept zu entwickeln.

Zum einen soll dies ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sein, zum anderen auch etwas gegen den Mangel an Parkplätzen in der