Politischer Aschermittwoch der CDU in Plüderhausen: Das Bad in der Basis

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es ihn nun schon, den vom CDU-Urgestein und unermüdlichen Partei-Schaffer Ulrich Scheurer ins Leben gerufenen politischen Aschermittwoch im „Adler“ am Ost-Ende von Plüderhausen. Kult ist die Veranstaltung geworden. Höchste Landes-CDU-Prominenz ließ es sich nicht nehmen, hier aufzukreuzen. Und alle taten es, geschafft von der Veranstaltungshetze des Tages, gerne. Denn Plüderhausens Aschermittwoch, das war und ist ein erfrischendes, ja auch ein wärmendes Bad in der Basis.

Meist viel Spaß am Spießen des Gegners

Wir erinnern uns, dass vor der Corona-Pause hier schon mal mehr die Fetzen flogen, der politische Gegner mit Florett, Säbel und Korkenzieher lustvoll filetiert wurde. Und der immer volle Saal der Parteigänger viel Spaß am Spießen hatte. Ein bisschen zu gemütlich, mit ein bisschen zu viel Beißhemmungen, schien es diesmal zuzugehen.

An einem hat es aber gewiss nicht gelegen. An Ulrich Scheurer. Der ging keinem Streit aus dem Wege. Losungswort: Attacke! Für seine CDU. Da geht er schon mal mit einem Wort über den Grünen-Verkehrsminister unter die Gürtellinie. Dahin wo’s wehtut. Wir werden’s nicht zitieren. Jedenfalls so viel: „Die Grünen auf Bundesebene sind der Zerstörer Deutschlands!“

Der Mann glüht für seine Themen. Er ist wirklich empört über den Zustand des öffentlichen Nahverkehrs auf den Gleisen, besonders im Remstal. Man kann ihn morgens und abends im Zug treffen. Dafür redet sich der Mann in allemal sehenswerte Rage. Sozusagen ein CDUnami! Und er ist dennoch durch und durch Demokrat.

Auszeichnung für Ulrich Scheurer

Ulrich Scheurer kann nach dem Abkühlbecken wieder runterkommen und dann aufs Verbindlichste auch mit Andersgläubigen plaudern. Dafür wurde er denn an diesem Jubiläums-Aschermittwoch auch ausgezeichnet. Er erhielt die Ehrenmedaille der Bundes-CDU für besondere Verdienste. Mit Grüßen von Friedrich Merz. Angeheftet von Thomas Strobl, begleitet von lautstarken „Uli-Uli-Uli“-Rufen.

Irgendwie zwischen Erschöpfung und Entspannung erlebte man dann den Innenminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten der grün-schwarzen Regierung Baden-Württembergs, Thomas Strobl. In Anspielung auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen in Berlin und mit Blick auf einen VfB-Schal im „Adler“, zitierte er dessen Aufschrift: „Wir können alles, auch Berlin“. Mut machen, Seelenmassage an der Basis, das war der eindringliche, aber nicht so recht zündende Redebeitrag von Strobl.

„Die FDP im Land: Braucht keiner!“

Es ging gegen das Bürgergeld, gegen die Ampel, es gab ein Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine: „Diese Demokratie ist wehrhaft. Wir sind bereit, sie zu verteidigen!“ Inflation war ein Thema, „sie ist Diebstahl am kleinen Mann“, die von Finanzminister Lindner gestrichene Förderkulisse für Digitalisierung wurde kritisiert, und dass sich der Bund vom Ausbau der Neckarschleusen zurückgezogen habe. Spürbar der Verdruss über die FDP. Was Strobl schon am Vormittag in Fellbach sagte, wiederholte er auch hier: „Nur eins ist schlechter als die FDP im Bund, es ist die FDP im Land: Die braucht keiner!“

Und - Thema innere Sicherheit - Strobl lobte sich dafür, dass er als Innenminister bisher 10.000 neue Polizisten eingestellt habe. Dabei klagte er eine „latente Aggressivität gegen Einsatzkräfte“ an, die stattdessen „unsere Dankbarkeit und Respekt“ verdienten.

Ein allzu harmloser Aschermittwoch also? Nein. Alle Redner waren vernünftig genug, nicht weiter zu spalten. Die AfD kam an diesem Abend mit keinem Wort als politischer Gegner vor. Auch das kann zu denken geben.