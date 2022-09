Probleme bei der Post: Warum Briefe in Plüderhausen derzeit verzögert ankommen

Post vom Amt, Rechnungen, Einladungen – bei vielen Briefen, die verschickt werden, ist es wichtig, dass sie zeitnah ankommen. In Plüderhausen ist das derzeit aber wohl nicht immer so. Darauf wies Ulrich Scheurer, CDU-Fraktionsvorsitzender, in der jüngsten Sitzung des Plüderhäuser Gemeinderats hin.

„Die Post kommt in Plüderhausen an, aber die Frage ist wann?“, sagte er. Aus verschiedenen Ortsteilen habe er mitbekommen, dass Briefe nur ein oder zweimal in der Woche zugestellt werden. „Das ist ein Punkt, der gerade viele Leute ärgert.“

Post bestätigt Zustellprobleme

„Ich kann das bestätigen“, pflichtete Gemeinderat Michael Gomolzig seinem Fraktionskollegen bei. Er wohne in einem anderen Zustellbezirk als Scheurer, auch bei ihm gebe es aber Probleme mit der Zustellung. So habe er zum Beispiel Briefe bekommen, bei denen zwar die Hausnummer, nicht aber die Straße gestimmt habe. „Es sind auch Zustellungen für Rentenbescheide anderer Personen in meiner Nachbarschaft in meinem Briefkasten gelandet“, berichtet er. Auch aus Urbach erreichten uns vor wenigen Wochen schon entsprechende Beschwerden. Die Deutsche Post bestätigt auf Nachfrage, dass die Zustellung in und um Plüderhausen momentan nicht rund läuft.

Hoher Krankheitsstand ist der Grund

„Die Infektionswelle, die derzeit ganz Deutschland erfasst, geht auch an uns nicht spurlos vorbei“, sagt ein Pressesprecher. „Dabei gehen die Infektionszahlen auch mit einer Zahl von positiven Fällen insgesamt in unseren Betriebsstätten einher.“ Aufgrund der dynamischen Entwicklung könne das Unternehmen nicht ausschließen, dass es in vereinzelten Regionen vorübergehend zu Verzögerungen in den Betriebsabläufen kommen werde. Hinzu komme, dass Arbeitnehmer auf den deutschen Arbeitsmärkten derzeit generell stark umworben seien. „Dies trifft auch auf diese Region zu und ist in der Logistikbranche besonders stark spürbar“, so der Pressesprecher. Bezogen auf Plüderhausen räumt er ein, dass die Zustellung derzeit „nicht in der Qualität, wie es unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind“ erfolge. Aktuell verzeichne das Unternehmen einen hohen Krankheitsstand.

„Aus den genannten Gründen heraus, kann es leider punktuell zu Verzögerungen in der Post- und Paketauslieferung kommen“, sagt der Sprecher. „Wir tun alles dafür, dass die Verzögerungen maximal einen Tag betragen.“ Das Unternehmen suche aktuell auch in Plüderhausen nach Zustellern, schiebt er hinterher. „Unsere Kundinnen und Kunden bitten wir um Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.“

Post arbeitet an Verbesserung der Situation

Konkreten Beschwerden - zum Beispiel über die zentrale Kunden-Hotline 0228/4333112 oder via Social Media - werde gerne nachgegangen. Die Post arbeite mit Hochdruck an einer Verbesserung der Situation.