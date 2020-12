Dass Gastronomen miteinander kooperieren, zumal in schweren Zeiten wie diesen, ist eher eine Seltenheit. In Plüderhausen haben sich jetzt zwei Gaststätten zusammengetan. Denn „gemeinsam bekommt man mehr hin, als wenn man alleine etwas probiert“, findet Heike Echtner, Wirtin der Ratsstube, die mit den Schützenhaus-Wirten Roland Przybilla und Gaby Küchle am dritten und vierten Advent ein Festmahl zum Abholen anbietet.

Bereits am ersten Advent haben die beiden Gaststätten auf Bestellung