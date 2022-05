S2 bis Plüderhausen? Der Ausbau des S-Bahn-Netzes wird jetzt geprüft

Wie berichtet, will der Verband Region Stuttgart (VRS) den Ausbau des S-Bahnnetzes im Raum Stuttgart durch eine Machbarkeitsstudie untersuchen lassen. Dabei soll auch die Verlängerung der S-Bahnlinie 2 nach Plüderhausen geprüft werden.

Bis Ende 2023 sollen die Ergebnisse vorliegen

Der Verkehrsausschuss des Gremiums hat den Plänen in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag nun zugestimmt. Im Herbst 2022 soll nach Ausschreibung und Vergabe die Untersuchung beginnen. Nach rund einem Jahr, also Ende 2023, sollen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie dann vorliegen.

Wo die S-Bahn verlängert werden könnte

Diese Linien könnten dann verlängert werden:

Die S1 in der einen Richtung bis Bondorf, in der anderen bis nach Geislingen an der Steige.

in der einen Richtung bis Bondorf, in der anderen bis nach Geislingen an der Steige. Bei der S2 wird ein Ausbau bis Plüderhausen untersucht.

wird ein Ausbau bis Plüderhausen untersucht. Ein neuer Halt könnte außerdem in Murrhardt entstehen. Hier könnte die S3 den Regionalzug ergänzen beziehungsweise die S4 eine direkte Verbindung von und nach Ludwigsburg ermöglichen.

den Regionalzug ergänzen beziehungsweise die S4 eine direkte Verbindung von und nach Ludwigsburg ermöglichen. Und bei der S5 könnte die Linie in Richtung Vaihingen/Enz oder bis nach Kirchheim am Neckar verlängert werden. Auch eine Aufspaltung der Linien nach dem Vorbild der S1 wäre laut dem VRS denkbar.

Was die Studie ermitteln wird

Die Machbarkeitsstudie soll dazu die Fahrgastzahlen erheben und dadurch den Mehrwert einer Verlängerung ermitteln. Ebenso soll geprüft werden, wie viel CO2 mit einem S-Bahn-Ausbau eingespart werden könnte.

Auch das Thema Barrierefreiheit wird die Machbarkeitsstudie prüfen. Ein Thema, das besonders für Plüderhausen interessant sein dürfte, wo es bislang nicht einmal Rampen gibt – und die Bahn bislang auf absehbare Zeit keinen Bedarf für eine Sanierung sieht. Wegen seiner bei der letzten Messung (vor Beginn der Pandemie) gezählten knapp 1500 täglichen Fahrgäste stuft das Unternehmen den Bahnhof als nicht prioritär ein. Der Plüderhäuser Bürgermeister Benjamin Treiber hat die Machbarkeitsstudie deshalb unter diesem Gesichtspunkt begrüßt.

Darüber hinaus sollen die Kosten und der Bedarf an zusätzlichen Fahrzeugen ermittelt werden – das alles unter dem Gesichtspunkt der Netzstabilität. Bei den vielversprechendsten Varianten sollen im Anschluss Kosten und Nutzen gegenübergestellt werden.

15-Minuten-Takt könnte kommen

Durch den Pakt 2025 für den öffentlichen Personennahverkehr wurden die meisten potenziellen Haltepunkte, darunter auch Plüderhausen, bereits besser an den Stuttgarter Hauptbahnhof angebunden. Zu den Hauptverkehrszeiten hält alle halbe Stunde ein Regionalzug an den Bahnhöfen in Urbach und Plüderhausen.

Die S-Bahn würde diese Fahrten ergänzen und so das Angebot auf einen 15-Minuten-Takt verdichten.